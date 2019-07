El asesino de Utrecht dice que mató a cuatro personas porque se ofende "Alá" y a "Mahoma"

De nuevo las motivaciones religiosas detrás de un crimen que, según todos los indicios, tiene carácter yihadista, aunque se especule con el estado mental del presunto asesino. No se puede confundir una deficiencia psíquica con una fanatización, aunque pueda parecer que tienen muchas cosas en común.

Esta mañana ha prestado declaración el ciudadano turco Gökmen Tanis, detenido por el tiroteo en la ciudad holandesa de Utrecht el pasado marzo, con el balance de cuatro personas asesinadas.

Ha confesado que actuó por venganza ante "las humillaciones" al profeta (Mahoma) y el Corán, las "burlas a la fe" y la "matanza" de musulmanes en Oriente Medio.

Explicó que su que su negativa a cooperar con la justicia se debe a que él "no es un demócrata, ni reconoce la legitimidad de la Corte" y lamentó que los fiscales le "sigan preguntando, aunque lo haya dejado claro varias veces": “se está humillando al profeta Mahoma con caricaturas, se está escribiendo el Corán sobre el cuerpo de mujeres desnudas y se está haciendo una película sobre ello. Y los soldados holandeses están matando a los musulmanes en Libia, Siria, Chechenia, Afganistán, en todas partes". De los atentados de Daesh y Al Qaeda no comentó nada.

"No permito que nadie se burle de nuestra fe. ¿De verdad creías que no haríamos nada en venganza?", dijo.

El problema que hay detrás de este caso y otros similares, que se presentan ante la opinión pública como obra de trastornados, es que son cometidos por individuos fuertemente influenciados por lo que ven y escuchas en las redes sociales yihadistas, que les hablan de ofensas a Alá, Mahoma, matanzas de mujeres y niños...todo obra de los “cruzados” (cristianos).

Para el atacante, según Efe, Europa está "manteniendo las fronteras cerradas para ahogar mejor a los musulmanes en el agua" y, preguntado por el juez si esa era una razón para matar a holandeses inocentes, el acusado respondió: "¿Y quiénes sois vosotros para matar a los musulmanes?".

"No hay sospechas, ya he confesado", subrayó el detenido. La Fiscalía holandesa concluye que tiene cada vez más pruebas para creer que tenía motivaciones terroristas, aunque todavía no le acusa formalmente de ello, a la espera de las conclusiones del examen psiquiátrico.