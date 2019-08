El PP anuncia un "Libro Blanco para la libertad en Cataluña"

Se trata, según ha expuesto, de u n plan "profundo y ambicioso, a largo plazo" y que "va más allá del (articulo) 155" . Es una apuesta estratégica que requiere de una "convergencia" muy grande no solo de los partidos políticos, sino también de la sociedad civil, de sectores como las letras, la economía, la cultura o la judicatura, entre otros.

"DESMANTELAR ESTRUCTURAS PARAESTATALES"

"Eso no puede ser, ese proceso hay que revertirlo", exclama la portavoz parlamentaria del PP. Ese es el objetivo del Libro Blanco que prepara su partido y que contiene un "plan de actuación intensivo" en Cataluña, que espera que se pueda aplicar "lo más pronto posible" desde las instituciones españolas.

Álvarez de Toledo no quiere desvelar las medidas concretas que presentarán en septiembre, pero sí insiste en la necesidad de reforzar la presencia del Estado en Cataluña, para lo cual propone que se "desmantelen" cada una de las "estructuras paraestatales" que se han ido creando estos años en la comunidad autónoma; que se refuerce, incentive y premie a los funcionarios del Estado en Cataluña; se proteja la "lengua común" y a las personas que quieren estudiar en español, que "lo hablan 500 millones de personas".

También apunta la necesidad de que RTVE refleje los valores del Estado y el pluralismo en su emisión en esta comunidad, al tiempo que critica a la televisión pública catalana. "TV3 es de todos o no es de nadie", exclama antes de afirmar que "no es razonable" que el director de esta cadena pública esté imputado y siga en su puesto como si no pasara nada.