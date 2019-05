El PSOE ha ganado esta noche las elecciones europeas, las municipales y ha sido primera fuerza en todas las comunidades a excepción de Navarra y Cantabria. Sin embargo, el ánimo en Ferraz no era festivo, pues los socialistas no han conseguido materializar su gran expectativa para estos comicios: arrebatarle al PP la Comunidad de Madrid. Ángel Gabilondo vuelve a perder por segunda vez la oportunidad de hacerse con las riendas del gobierno. A esto se suma que el poder que los socialistas podrían “robarle” al PP depende de que Ciudadanos se avenga a pactar con los socialistas. Por ello, la declaración de Pedro Sánchez de hoy en Ferraz estuvo dirigida esencialmente a pedirle a Albert Rivera que “levante el cordón sanitario” que impuso al PSOE antes del 28-A. “Los territorios donde el PSOE no puede gobernar, a pesar de ser la primera fuerza, serán aquellos en los que las derechas decidan pactar con la ultraderecha. Una decisión que no se entendería en Europa”, ha advertido Sánchez. Los socialistas necesitarán a Ciudadanos para mantener Aragón y conquistar Castilla y León.

La cara amable de la noche vino en la vis europea, donde el PSOE fue la fuerza más votada. También en el ámbito municipal, aunque a los socialistas se les siguen resistiendo las grandes ciudades, solo mantienen Sevilla y perdieron Zaragoza a lo largo del escrutinio. A nivel territorial, se mantienen y con mayoría absoluta Castilla-La Mancha y Extremadura y con pactos Asturias y Baleares. Los socialistas sí conseguirían Canarias, con Coalición Canaria, y La Rioja con Ciudadanos, sin suma alternativa posible.

El PSOE gana las europeas

El PSOE ha ganado las elecciones europeas. Josep Borrell ha conseguido alzar al PSOE hasta los 20 diputados, convirtiendo a los socialistas en el grupo más nutrido y numeroso de los socialdemócratas europeos. La subida del partido no es baladí, ya que en 2014 los malos resultados de la formación forzaron la dimisión de Alfredo Pérez Rubalcaba y abocaron a la etapa de mayor inestabilidad interna del partido. Los socialistas registran ahora un avance de seis eurodiputados y superan la barrera del 30%. El PP de Dolors Montserrat mantiene el tipo y, aunque registra una caída de dos escaños, mantiene la segunda plaza, respecto a Ciudadanos, con 12 eurodiputados y el 20% de los votos. El empuje de Luis Garicano se traduce en una tercera posición y en siete escaños, cinco más que en 2014.

Por su parte, Unidos Podemos, que fue la revelación en 2014 con cinco escaños, consigue sumar solo uno ahora, que le ubican en la cuarta posición. Vox irrumpe como quinta fuerza con tres escaños. En cuanto a las formaciones independentistas, ERC se impone sobre Junts. Oriol Junqueras tendría tres escaños y Carles Puigdemont, dos. En caso de que se produjera el “Brexit” se repartirían cinco escaños más que irían para PSOE (1), PP (1), Ciudadanos (1), Vox (1) y Ahora República (1).