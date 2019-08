Espinosa de los Monteros a Errejón por Twitter: “A ver, manosblanditas...”

Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, e Íñigo Errejón, líder de la agrupación Más Madrid, “se han picado” a través de Twitter. Ya vienen siendo habituales los rifirrafes entre políticos o periodistas, como el que protagonizó Marcos de Quinto con Antonio Maestre, por ejemplo. Esta riña no tiene que ver con ETA, sino que viene a colación de la huelga en aeropuertos y estaciones que tanto ha coleado en estos últimos días.

Todo comenzó con un tuit de Espinosa de los Monteros que decía: “Cada vez hay más españoles hartos de los sindicatos de clase que se financian con los impuestos de todos, y que ponen en jaque las vacaciones de los demás. Es un abuso que se repite siempre en fechas clave, y siempre sin consecuencias para los reventadores”. Ante ello, Íñigo Errejón saltó y contestó sin dirigirse a él directamente: “Parece como si en sus colegios caros no les explicasen que la jornada de ocho horas la consiguió para todos los españoles un sindicato de clase. Pista: busque usted ‘la canadiense’”.

Ante ello, el diputado de Vox no pudo contener la respuesta, y espetó: “A ver, manosblanditas. “Caro” y “barato” son conceptos de gasto, no de inversión; y sólo los estatalistas como tú pueden ignorar que la educación es inversión, no gasto. Justamente por eso defendemos el cheque escolar: para que más niños tengan la suerte de ir al colegio que deseen sus padres, no al que les impongan totalitarios como tú desde el Estado. Afortunadamente, y gracias a Vox, en esta misma legislatura la CAM empezará por ese camino. ¡Te va a encantar!” Y siguió: “Y así, mejorando la educación, dentro de una generación habrá menos vagos como tú chupando del erario público y dando lecciones sin haber currado ni un día de su vida, menos becas black para enchufados que ni aparecéis por la Uni desde la que os subvencionamos todos, y más personas formadas en la libertad y el pensamiento crítico. ¡Va a ser una transformación!”.