Esquerra carga contra Puigdemont por usar la amnistía para ser president: "Esto no va de restitución"

La irrupción de Carles Puigdemont como candidato de Junts está concentrando en los últimos días toda la atención de la precampaña electoral de las catalanas del próximo 12 de mayo. Y Esquerra parece que se ha quitado todos los complejos y reparos que tenía en los últimos años a la hora de plantar cara a Puigdemont y ahora, desde el primer minuto, ha entrado directamente al cuerpo a cuerpo. Tanto Pere Aragonès como dirigentes de ERC no han dudado en lanzar críticas al candidato de Junts y, en las últimas horas, lo ha hecho Sergi Sabrià, quien ha criticado que Puigdemont use la amnistía para tratar de ser nuevamente president y ha rebatido que las elecciones vayan de su "restitución" tras ser destituido por la aplicación del artículo 155 en 2017.

"Esto no va de restitución, va del punto y seguido que representa la amnistía", ha señalado Sabrià en una entrevista en "Efe", en la que ha reprochado que sea la tercera vez que Junts apela a ese argumento electoral (así lo hizo en 2017 y 2021). "Mientras unos hablaban de restitución, otros dábamos soluciones al país", ha ahondado, tras advertir de que lo que más acerca al independentismo a una nueva "oportunidad" para lograr la independencia de Cataluña es "el trabajo diario y no quedarnos en 2017". "Si permaneces ahí embarrado no lo lograrás. Y nosotros queremos la victoria definitiva, no quedarnos con una victoria parcial", ha agregado.

A juicio del actual viceconseller de Estrategia y Comunicación del Govern, Puigdemont está tratando de sacar rédito personal con la amnistía pese a que ha sido un logro de todo el independentismo. "La amnistía es una victoria de país, de todos, creo que deberíamos valorarlo así. Y convertirla en un tema partidista, vinculado a una posibilidad de investidura y, por tanto, personalizarla me parece un error", ha señalado Sabrià, quien ha contrapuesto a Puigdemont con Marta Rovira. Según ha defendido, la secretaria general de ERC ha marcado "distancias" con el candidato de Junts al asegurar que "nunca" ha querido ligar su retorno "a la agenda política": es decir, a las elecciones. "Puigdemont tiene una visión más personal (de la amnistía). Yo no la comparto, pero es su propuesta", ha añadido el viceconseller.

Lo cierto es que la amnistía se ha convertido en un eje principal de las elecciones por dos motivos: por un lado, porque Junts y ERC están tratando de capitalizarla y reivindicar su autoría para atraer al electorado independentista; y, por otro lado, porque Puigdemont acusa a Aragonès de haber avanzado las elecciones al 12 de mayo para impedir que se presentara mientras que ERC reprocha a Junts que use la medida de gracia para tratar de vencer con el expresident fugado a Bruselas.

En estos momentos, todo apunto a que la amnistía se aprobará después de las elecciones del 12 de mayo, por lo que Puigdemont no podrá pisar Cataluña antes de la cita con las urnas, pero sí reivindica que estará en la autonomía para la investidura. Ese es su reclamo electoral, algo que los republicanos critican con dureza.