Feijóo se abre a una moción de censura

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, fue entrevistado en Espejo Público donde aseguró que la amnistía no es ni moral, ni ética. "Es inmoral que una élite política tenga más derechos que cualquier ciudadano ante la ley". Tildó de "cacicada extrema, lo contrario a un régimen democrático" lo que está ocurriendo y recordó que en este país, incluso se ha sentado en el banquillo de los acusados miembros de la Familia Real, como lo era Iñaki Urdangarín, mientras que, "un conjunto de políticos, para hacer presidente a Sánchez, ¿van a quedar exonerados de sus delitos? No es democrático, ni ético, atenta contra la moral y atenta contra la historia del PSOE".

A un día de que se celebre la reunión entre el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, y el líder del PP con un "orden del día" después de que el jefe del Ejecutivo anunciara que lo haría y la llamada de los jefes de gabinete a los cinco días de hacer ese anuncio. "Es una manera curiosa de mostrar interés", añadió el líder popular. Durante la entrevista, la periodista, Susana Griso, recordó a Feijóo las palabras que le dedicó ayer Sánchez desde la tribuna tras fijar la cita de este viernes donde acusó al líder del PP de "estar en el berrinche permanente" o sin "gesto avinagrado". Ante esto el presidente de los populares indicó que "es una forma de entender la política", queriendo quitarle importancia. Feijóo destacó que él no insulta porque "cuando uno es frívolo, hay que decirlo".

Intentar cerrar un acuerdo

El líder del PP ha asegurado este jueves que va a intentar cerrar un acuerdo con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la reunión en el Congreso, pero ha pedido pactar a la vez la reforma de la ley del Poder Judicial para "profundizar" en su independencia.

En una entrevista en Antena 3, Feijóo ha señalado que el Congreso es "un buen sitio" para hablar de esto porque "quien tiene que acordar el Consejo General del Poder Judicial es el Congreso de los Diputados y el Senado". "Por tanto, es un buen sitio", ha apostillado.

Al ser preguntado si ve posible ahora un acuerdo con respecto a la reforma del Poder Judicial, Feijóo ha respondido que él lo intentará en ese encuentro. "Lo voy a intentar", ha abundado, para señalar que éste es uno de los puntos del orden del día que ha planteado a Sánchez porque quiere hablar de la "independencia del Poder Judicial".

Feijóo ha dicho que Europa les pide "profundizar en la independencia del Poder Judicial" y renovar el CGPJ, algo con lo que se ha mostrado "a favor". "¿El presidente que prefiere renovar primero el Consejo? Pues también a favor. Ahora, vamos a renovar el Consejo y pactar un proyecto de ley para profundizar en la independencia del Poder Judicial", ha subrayado.

En este punto, ha indicado que "en ningún lado de la Constitución dice que los tres poderes se ostentan en una persona" y ha añadido que la designación del ministro Félix Bolaños es "una explicación clarísima de cómo entiende el Gobierno este asunto".

El presidente del PP también ha celebrado que al final ese encuentro sea en "un terreno neutral como es el Congreso". "El señor Sánchez dijo que me voy a reunir con usted cuando quiera, donde quiera y como quiera", ha señalado, para agregar que la Cámara Baja "no es un mal sitio" porque "hay que volver a restaurar la importancia de las instituciones". "La investidura se cierra en un chalé en Suiza, el control al gobierno se cierra en reuniones en Ginebra con un mediador especialista en banda armada y por tanto volver al Congreso de los diputados es volver a otorgar la soberanía al pueblo español", ha manifestado.

Feijóo ha recordado los pactos de Estado que ha ofrecido a Sánchez desde que llegó a la Presidencia del PP en abril de 2022 y cómo ha facilitado gobiernos del PSOE, como en el Ayuntamiento de Barcelona, mientras que el Partido Socialista "le da la alcaldía de Pamplona a Bildu después de decir que no lo haría jamás y en ningún caso", informa Ep. "He intentado desde que soy jefe de la oposición, entenderme con el señor Sánchez. Ahora, el problema del señor Sánchez es que ese pacto del Tinell que suscribieron para entenderse con cualquiera, salvo con el PP, lo ha elevado a la máxima potencia", ha dicho.

La legislatura "dependiente"

El líder del PP ha destacado que la legislatura depende de Iglesias, Junqueras, Puigdemont, Otegi y el PNV. "Si uno de ellos dice que no a Sánchez, se acaba". Con ello, Feijóo destacó que la legislatura no dependerá de Sánchez porque será presidente el tiempo que quieran sus socios de investidura, a los que no le importa España. Recordó las veces que ha dado apoyo al PSOE o PNV para que Bildu no gobernara y, a cambio, "PSN le da a Bildu la alcaldía de Pamplona" preguntando por qué ahora, es bueno para la convivencia pactar con Puigdemont, cuando los independentistas no eran buenos para gobernar en Barcelona, se preguntó y destacó que si esto no se lo plantea Sánchez es que es un "incompetente".

Aunque indicó que aún es pronto, y preguntado expresamente por ello, Feijóo indicó que si dentro de unos semestres la legislatura "colapsa", la moción de censura es una figura que se puede plantear. Recordó que le faltaron cuatro votos para ser presidente del Gobierno y que si otros partidos se quieren sumar a proposiciones del PP, abre la puerta a pactar siempre dentro de la Constitución. Sin embargo, reiteró que Junts "necesita la amnistía" y Junts y ERC quieren un sistema que rompe con la financiación de hace 40 años.