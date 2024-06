Feijóo abre la puerta a una moción de censura tras el 9J y avisa sobre la amnistía: "No se va a aplicar en España"

Alberto Núñez Feijóo está lejos de darle tregua a Pedro Sánchez y a la amnistía. El líder del PP, en una entrevista en Antena 3 con Susanna Griso, ha situado las elecciones europeas del domingo como una oportunidad para desbancar a Sánchez y ha abierto la puerta a presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno por los presuntos casos de corrupción que afectan a su entorno y ha advertido de que van a dar la batalla contra la amnistía hasta el final. "Estoy convencido de su ilegalidad, inconstitucional y que está en contra de los tratados y, en consecuencia, esa ley no se va a aplicar en España", ha señalado Feijóo.

El líder del PP, aunque ha dicho que no quiere hacer "política ficción", sí ha puesto sobre la mesa la posibilidad de impulsar una moción de censura porque va a usar todas las "herramientas" que considere "oportunas". En este sentido, ha señalado que se tiene que dar el "contexto adecuado" y que sea "útil": por ello, se ha encomendado a las elecciones europeas del domingo como escenario que puede catapultar al PP. "Vamos a ver qué pasa el domingo. Nosotros somos la alternativa a Sánchez. Si esa mayoría social que no está de acuerdo en este ambiente de corrupción política y económica en que se mueve España, en esta parálisis del Gobierno, manda un mensaje el 9 de junio, estaremos próximos al final del túnel", ha precisado Feijóo, aduciendo que la amnistía y los casos de corrupción pueden conducirle a impulsar una moción de censura si el 9 de junio vence el PP con holgura.

En este sentido, sin querer entrar a fondo en el "caso Begoña Gómez" porque va a respetar las decisiones de los jueces, sí ha querido hablar desde el punto de vista "ético, moral y político": así, ha señalado que el "presidente del Gobierno no puede seguir siendo presidente del Gobierno" por las "sospechas de corrupción" en su entorno, en alusión a la investigación judicial que hay en marcha en la Audiencia Nacional y en el juzgado de instrucción 41 de Madrid. "El responsable político es quien lo ha permitido. En Europa no sería posible un primer ministro en que su mujer esté siendo investigada", ha añadido, antes de recordar el ejemplo de Portugal, donde dimitió el primer ministro por la investigación que afectó a su gabinete.

Asimismo, sobre la amnistía, está confiado en que Europa "no va a dejar sola a España" y va a "aplicar los tratados y se va a comprometer y garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho". "Los españoles no podemos dejar sola a España y necesitamos ir a votar el 9 de junio", ha afirmado, llamando a la movilización en las elecciones europeas para censurar a Sánchez por la presunta corrupción y la amnistía. "No es casualidad que Von der Leyen haya llegado a España la misma semana que se ha aprobado la amnistía", ha señalado Feijóo, quien ha confiado en la Unión Europea para tumbar la norma porque la Comisión se pondrá a funcionar a partir de julio tras el 9J y "actuará en consecuencia" contra la amnistía.

Sobre los plazos para el recurso ante el Tribunal Constitucional del PP, Feijóo ha dado señales de que van a apurar los plazos (tienen tres meses desde la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Congreso) para esperar a que se pronuncien los tribunales y juzgados que tienen que aplicar la amnistía.