Feijóo acusa a Sánchez de emprender un "proceso de capitulación" y llama a una reacción conjunta de todos los demócratas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este jueves tras el pacto firmado entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez que "España ha perdido, los independentistas están ganando y el PSOE ha desaparecido.

En una declaración institucional "urgente y solemne" en la sede del PP, Feijóo ha acusado a Sánchez de actuar por "conveniencia personal, no por convivencia colectiva" y de "ceder en un chantaje" tras un acuerdo que, en su opinión, "convierte en legales hechos delictivos", en alusión a la amnistía.

Feijóo aseguró que hoy "España ha perdido, el independentismo ha ganado y está avanzando en todos sus objetivos y, lamentablemente, el PSOE está desapareciendo". El anuncio del acuerdo para ser investido Sánchez supone, "es el culmen de la deriva en la que ha metido a su partido para intentar, a toda costa, mantenerse en el poder y, también, es una deriva que está arrastrando a nuestro país". Reprochó que Sánchez se haya unido a todos los que tiene como objetivo "derrotar al Estado para apoyarles en su lucha contra el Estado". "La humillación a la que Sánchez está sometiendo a nuestro país está siendo completa e inapelable", dijo.

Además, subrayó la coincidencia con el anuncio que hicieron ayer los independentistas que "han decidido anunciar este acuerdo en el aniversario de la convocatoria ilegal que tuvo Cataluña hace unos años", porque, además, "lo sabemos porque lo están contando los independentistas".

El líder del PP reprochó a Sánchez que haya decidido emprender "este proceso de capitulación a espalda de los españoles haciendo justo lo contrario de lo que prometió que haría, y sin ser capaz de dar la cara". Y es que, ha sido un prófugo de la justicia-Carles Puigdemont- quien ha tenido que informar de la ley y los acuerdos y cómo van a condicionar la gobernabilidad de los próximos años hasta que los independentistas decidan cómo va a concluir la legislatura.

Para los populares, el PSOE está cediendo a todas las exigencias de los independentistas que no muestran ninguna concesión, ni deseo de reconducir la situación.

Entre las concesiones que se han conocido del acuerdo, recordó que Sánchez se ha comprometido a reconocer Cataluña como nación distinta a la nación española, que Junts propondrá un referéndum de autodeterminación, además se defiende una fiscalidad y la cesión del 100% de los tributos a Cataluña e incluye, en la amnistía, un acuerdo que viene a negar que España sea un Estado de derecho "a cambio de saciar la ambición personal que no conoce límite alguno". Feijóo acusó a Sánchez de tener una ambición guiada por la conveniencia personal, "no por la convivencia colectiva" y apuntó que "los acuerdos con los independentistas quiebran la igualdad de los españoles ante la ley, convierten en legales hechos delictivos y condenan a todos los catalanes y resto de españoles que defendieron la democracia cuando fue atacada". Tildó el pacto como "acuerdo de la vergüenza" que, además, no defienden el problema sino que "los agrava todos".

Consecuencias

Feijóo apuntó que "ceder a un chantaje que convertirá en represor al Tribunal Supremo y será un golpe en los cimientos del Poder judicial" además de debilitar nuestro estado de las autonomías acabando con la igualdad de los españoles que consagra la Constitución y legitimará el discurso del independentismo que, auguró "sale reformazo para mantener, otra vez, su pulso contra el Estado". Todo esto a espaldas de los ciudadanos, y contrario a lo defendido por el PSOE en "toda su historia" y para lo que tampoco ha contado consenso de la sociedad española.

También criticó que se haya ignorado a millones de españoles que votaron cambio, pero también a los socialistas que le votaron pensando que el PSOE rechazaba la amnistía "hoy ven como han sido engañados y humillados".

El presidente del PP aseguró que esto es "un hito más en la erosión a España" además de proseguir con los indultos a medida y con una reforma del código penal redactada a la carta y la amnistía que iría seguida de otras medidas que ya son posibles como el referéndum de autodeterminación.

"Sánchez está cediendo por entero, completa y sin matices al chantaje independentista" que indicó "pagaremos todos" los españoles.

Y es que la amnistía prometida por Sánchez, a cambio de nada, les permitirá seguir golpeando al Estado y jactarse de ello ante el propio gobierno "y lo ratifican". Además, esa amnistía acusa al Estado de "juego sucio" y "humilla al poder judicial" además del referéndum con los independentistas y el anuncio de llevarlo a cabo.

El líder de los populares avanzó que su partido "luchará con todos los medios de que dispone contra esta deriva y cambalache de votos por privilegios" a través de la vía parlamentaria, legal y la movilización social. "Daremos voz a los millones de españoles, también a una mayoría de socialistas, catalanes que nos han apoyado esto y que no están de acuerdo con esto".