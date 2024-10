Feijóo apuesta por una España que "deje de ser noticia por la corrupción y la hipocresía"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este sábado en Oviedo que su ambición es que España "deje de ser noticia por la corrupción y la hipocresía" como, dice, ha hecho en Andalucía su actual presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla. "España dejará de tener un presidente que no se centre en protegerse a sí mismo, sino en proteger a los ciudadanos y que no deteriore las instituciones".

Feijóo ha hecho esta afirmación durante su intervención en el acto de condecoración de Moreno Bonilla con la Insignia de Oro y el Carné de Socio de Honor de la Asociación del Día de Galicia en Asturias, entidad de la que Feijóo es presidente de Honor.

Al acto también han acudido el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo; y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, así como concejales y diputados del PP junto a miembros de la asociación.

El presidente de los populares ha indicado que España debe tener un Gobierno "que no deteriore las instituciones, sino que las preserve y garantice" y que tenga un presidente "con una agenda del país y no con una agenda jurídica" porque "si está más preocupado por la agenda judicial, no prioriza a su país". Apuntó que, al igual que Sánchez "sabía y tapó la corrupción" todo apunta a que "Más Madrid, Sumar, Podemos sabían lo que hacía Errejón y lo taparon", por lo que ha pedido "explicaciones urgentes".

Para el jefe de la oposición es "urgente" que Sánchez conteste si conocía y si se reunió alguna vez con Víctor de Aldama, como sí lo hizo su mujer, Begoña Gómez.

Por otra parte, Feijóo ha puesto en valor el hecho de crear la Asociación Día de Galicia en Asturias algo que ha dicho fue una "gran idea que sólo se le pudo ocurrir a un gallego inteligente" y que es de destacar en estos momentos porque pretende unir comunidades autónomas y vertebrar al país desde la sociedad civil.

"Tiene vocación de unir y crear vínculos, de mejorar la vida de todos, lo que en estos momentos es de enorme trascendencia", ha afirmado Feijóo, para quien a "España le iría mucho mejor con los valores de esta asociación que con los que tiene el Gobierno de España".

Tras recordar que durante los 14 años que estuvo al frente del gobierno gallego nunca se sintió ajeno a los problemas de Asturias y siempre pensó que si le iba bien al Principado le iría bien a Galicia, se ha reafirmado en que cree en un Estado de las autonomías que sea "garantía de igualdad".

La insignia que ha recibido el presidente andaluz es una muestra, ha añadido, de la España en la que cree, en la que la pluralidad sirve para enriquecerse mutuamente y es fuente de oportunidades porque "no tiene sentido sembrar discordia entre comunidades autónomas, intentar enfrentarlas para sacar rédito político, partidista o electoral", ha asegurado.