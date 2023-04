Feijóo asumirá los resultados del 28-M: "Me haré corresponsable"

El PP ya está engrasando la máquina electoral. Este lunes, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presidido la Junta Directiva Nacional del PP en la que ha querido mandar mensajes de fuerza a sus candidatos autonómicos de cara a la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28-M.

De cara a estos comicios, el líder de los populares ha prometido responsabilizarse en primera persona de los resultados que obtenga su partido en las autonomías y municipios. "Asumo el reto en primera persona", ha asegurado en rueda de prensa, donde ha garantizado que no le preocupa "el día siguiente", es decir el día después de las elecciones en el que se analizan los resultados de los comicios y se asumen las responsabilidades de la victoria o de la derrota. "Nuestra obligación es rendir cuentas, empezando por mi mismo".

Según Feijóo, ese día, podría "esconderse" detrás de los candidatos, para que sean estos los que rindan cuentas de las elecciones. Pero no lo hará. "Podría esconderme detrás de vosotros pero no voy a lanzar a otros a dar batallas por mí. Estaré con mis compañeros en las calles de España". El líder del PP ha garantizado que se hará "corresponsable de las autonómicas y municipales".

En su discurso, Feijóo ha reconocido que el PSOE "aguantará mejor que en las generales", porque es "la lógica electoral", en los comicios del 28-M, pero aun así darán la batalla y rechazará gestionar "las expectativas del PP a la baja", como le han recomendado, porque él no llegó a la política para "que todo siga igual" y se quiere "marcar retos difíciles". Además, ha asegurado que no se conformará con superar el resultado del PP en el 2019. "No me conformo con mantener los tres gobiernos autonómicos". El objetivo del PP es aumentar el número de votos a favor del PP para lograr más alcaldías y autonomías. "Llevamos 7 años sin ganar unas elecciones de convocatoria nacional", reconocía. "El objetivo es devolver el orgullo al PP de ser la primera fuerza política de España".

Feijóo ha dibujado un gobierno dividido en tres y ha criticado que Sánchez quiera volver a reeditar una coalición. "Sánchez no quería dormir con Podemos y ahora quiere dormir con Podemos uno y con Podemos dos", ha asegurado en referencia a la división existente dentro de Unidas Podemos en el Gobierno. De cara a las elecciones autonómicas, ha pedido a sus candidatos comprometerse al cien por cien. "Tenemos siete semanas y debemos trabajar como si estuviésemos a un voto de la mayoría. Con la ambición de lograr ese voto que nos falta, de pensar que nuestros objetivos están cerca", les ha pedido.