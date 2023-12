Feijóo denuncia que el Gobierno utilice el CGPJ para tapar la "sinrazón" del verificador

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de buscar "controlar" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha exigido un cambio de "modelo" para poder renovarlo. Tras asegurar que la "pelota" está en el Gobierno desde hace un año, ha defendido una reforma de la ley y renovar el órgano de gobierno de los jueces, algo que "se puede hacer de forma simultánea". "Hagamos la ley y renovemos el Consejo de forma simultánea. Firmemos un pacto, presentemos a la sociedad y tramitemos la ley. Esto es lo que pretendemos", ha declarado Feijóo en una entrevista en la Cadena Cope.

El presidente del PP ha afirmado el ministro Félix Bolaños, que ahora es "el notario mayor del reino", les "mintió de forma descarada" y ha señalado que así se lo trasladó al propio Pedro Sánchez, que "se calló". Además, ha criticado que ahora el Gobierno acuse al PP de "boicot" al CGPJ, coincidiendo con la negociación de la amnistía con los independentistas. "Por lo tanto, este montaje ahora de decir que el PP no quiere renovar el CGPJ es falso, absolutamente falso. Lo que no queremos obviamente es que el Consejo cabe como la Fiscalía General del Estado, como el Tribunal Constitucional, como el Consejo de Estado, es decir, con un control político de las instituciones", ha aseverado, para añadir que el "objetivo de Sánchez no es renovar el Consejo "sino "controlar los miembros del Consejo, que es una cosa absolutamente distinta".

A su entender, no se trata de "repartirse los miembros del Consejo" sino de contar con un Poder Judicial "independiente", de forma que 12 de los jueces o magistrados sean elegidos por los propios jueces. "Es un problema de modelo, es un problema de hacer un cambio y un compromiso de regeneración institucional de nuestro país", ha apostillado.

Feijóo ha denunciado que el Gobierno utilice el CGPJ para tapar la "sinrazón" del verificador. Por ello, criticó el hecho de que, cada vez que el Ejecutivo de Sánchez tiene un problema, como sucedió en la pasada semana con las sucesivas crisis diplomáticas o el varapalo del TS anulando el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado o acusando al fiscal general de desviación de poder, recurra al "argumentario" socialista para criticar al PP en torno a la renovación del Consejo. Por ello ha calificado como "esperpento valleinclanesco impropio de España del siglo XXI" que en el PSOE acepte la presencia de verificadores internacionales con reuniones fuera de nuestro país y que un prófugo de la justicia sea quien decida. "Es una humillación que pasará a la historia como el momento más negro, triste y decepcionante de la democracia española".

Asimismo, el líder del PP ha acusado a Sánchez de no distinguir ya la verdad de la mentira y le recordó que con el expresidente del Gobierno, José María Aznar se ilegalizó HB, los etarras entraron en prisión y se tipificó como delito el terrorismo callejero. "No es lo mismo, es justamente lo contrario", responde en referencia a la comparación que hizo ayer el jefe del Ejecutivo. "Sánchez es presidente del Gobierno porque le ha nombrado Puigdemont, no porque haya ganado las elecciones".