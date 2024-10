Moncloa utiliza el plantón de Ayuso para recrudecer el pulso contra ella

Las estrategias de Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso concurren de manera paralela y se retroalimentan. En un contexto de máxima polarización, ambos se han ubicado al contrario como antagonista para lograr sus objetivos políticos. Tras emitir públicamente un comunicado la Comunidad de Madrid confirmando que la presidenta no acudirá a la reunión protocolaria fijada para este viernes en la Moncloa, dentro de la ronda autonómica que el jefe del Ejecutivo está realizando, desde el Gabinete han salido en tromba para criticar su decisión. Una decisión, no obstante, que les permite escalar el conflicto que mantienen con Ayuso, en el fragor del cual Sánchez repite sistemáticamente que es una "corrupta", pidiendo su dimisión.

Fuentes gubernamentales reseñan la excepcionalidad de su posicionamiento, recordando que se trata de la "primera y única autoridad autonómica que rechaza participar en una ronda que se está produciendo con normalidad institucional". "No participar es una irresponsabilidad y una dejación de funciones", sentencian, para apuntar que "por encima de las diferencias políticas creemos en el normal funcionamiento de las instituciones" y su necesaria colaboración. En el Ejecutivo critican que Ayuso no haya comprendido que "por encima de las personas que ostentan los cargos están las instituciones que representan" y que los "madrileños merecen que sus necesidades sean escuchadas". En este punto, las citadas fuentes consideran que la presidenta prioriza la "confrontación sistemática y permanente al Gobierno" sobre los intereses de los ciudadanos.

Antes del posicionamiento gubernamental varios han sido los ministros que han desfilado por entrevistas para reaccionar al plante. El que fuera jefe de Gabinete de Sánchez y actual ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, consideró "gravísimo" y un hecho sin precedentes que la presidenta de la Comunidad de Madrid no acudiera a la reunión. López la acusó de romper puentes y representar "la peor política". "Es una estrategia permanente de choque, de enfangarlo todo. Ha convertido a la Comunidad de Madrid en el epicentro del fango y de la corrupción. Siempre dobla la apuesta -añadió- y no es capaz ni siquiera ahora de mantener un mínimo respeto institucional", dijo en una entrevista en TVE. López insistió en sus críticas a Ayuso, a quien calificó como "la representante en España de la ola ultra que está invadiendo Europa".

También el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, reaccionó con ironía a la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Teniendo en cuenta su discurso habitual lo que me hubiera sorprendido es que hubiera asistido", afirmó. Para Puente, Ayuso contribuye a "una aportación tóxica a nuestra convivencia y a nuestra sociedad". "Siempre tiene una reacción absolutamente virulenta hacia los demás", denunció el titular de Transportes, quien espetó que "el presidente no tiene la culpa de que viva con un defraudador confeso", insistió. Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, también afeó a Ayuso que no cumpla "con sus mandatos constitucionales" al denegar reunirse con el presidente del Gobierno. Algo que, entiende, la coloca "fuera del interés general". "Las presidencias de las administraciones autonómicas deber rendir cuentas ante su ciudadanía", subrayó.