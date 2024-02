Guardias civiles preguntan a su director general "¿cuándo se va a poner a trabajar por nosotros?"

"Señor director general, ¿va a seguir defendiendo lo indefendible o se va a poner a trabajar por los guardias civiles? Quince días después de los asesinatos de Barbate, el ministro sigue en su sitio, el secretario de Estado, el director también, el delegado gobierno como si no fuera suyo el problema y los guardias civiles en el cementerio".

la AEGC subraya que "Leonardo Marcos no sólo no asume responsabilidades sino que hoy ha tenido la poca dignidad de justificar lo injustificable al afirmar, sin un punto de sonrojo, que él no ha detectado “ningún error al que vincular los hechos de Barbate”. Para el máximo responsable de la Guardia Civil, los únicos responsables son los narcos. Ni un reproche a los medios que la institución que él preside dio a los agentes para que se enfrentaran a estos peligrosos delincuentes. Según él nadie podía esperar que respondieran atacando a los agentes: No se ha acordado, por ejemplo, del compañero de tráfico Fermín Cabezas que perdió la vida en 2019 persiguiendo a narcos. O de tantos otros que han sufrido lesiones graves en los continuos enfrentamientos. Usted sabía que esto podía pasar".

"Seguimos pensando que las muertes de los dos guardias civiles se podían haber evitado entre otras razones porque las embarcaciones de los narcos no acababan de llegar, como mínimo llevaban allí resguardadas más de 24 horas, por eso no entendemos el dispositivo de disuasión que se montó, porque tan solo se quería disuadir para que abandonaran el puerto. El 9 de febrero no había ninguna urgencia, no había riesgo para ninguna vida, las embarcaciones tampoco llevaban inmigrantes cuyas vidas corrieran peligro, ni llevaban droga ni gasolina. Y aunque si es cierto que es un delito conducir este tipo de embarcaciones (lo estuvimos exigiendo al Gobierno que se prohibieran para facilitar la lucha contra el tráfico de drogas), no entendemos donde estaba la urgencia para a las 9 de la noche, en medio de un temporal, fuera necesario mandar un flotador poniendo en riesgo la vida de nuestros compañeros. La zodiac era inferior en eslora, en potencia, en composición y la enviaron con seis guardias a enfrentarse a los Fórmula 1 de la mar. Los guardias civiles cuando actuamos ante un delito no vamos a disuadir, actuamos para detener y actuamos en base a la ley y para llevar a cabo este cometido se nos debe dotar de los medios necesarios".

"Estamos hartos de que nuestras peticiones de más medios y más personal sean ignoradas de manera reiterada. Los enfrentamientos que los guardias civiles tenemos por mar y tierra con los narcos son diarios y en desiguales condiciones. Ellos saben que no tenemos medios y se sienten fuertes en todo este litoral. Saben que no podemos estar en todos los sitios a la vez y que no tenemos ni personal ni recursos. Se saben superiores por eso operan a cualquier hora del día y lo hacen con total impunidad, por eso campan a sus anchas. Campan en las costas de Barbate, pero también en las de Chiclana, en el litoral gaditano y malagueño".