La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Sabadell ha anunciado la decisión de prohibir la celebración de una consulta ciudadana sobre monarquía o república prevista para el próximo domingo en esta ciudad. La consulta para que los ciudadanos de Sabadell decidieran entre monarquía o república fue impulsada por una veintena de entidades locales agrupadas en la plataforma proconsulta 6-O.

La decisión ha sido trasladada al consistorio vallesano, después de que el pleno de septiembre del Ayuntamiento de Sabadell aprobó una moción mediante la cual daba su apoyo a la celebración de esta consulta.

Se trata de una moción que la entidad ciudadana Associació Sabadell per la República trasladó al pleno municipal, y que contó con los votos favorables de los grupos de ERC, Crida per Sabadell, Junts per Sabadell y Podemos, mientras que el PSC se abstuvo y Ciudadanos votó en contra.

En la moción se expresaba que la monarquía parlamentaria española "ha demostrado que no sólo no garantiza los derechos y libertades, sino que es un freno para alcanzarlos", según reza el texto.

Las formaciones que dieron su apoyo a la moción celebraron la iniciativa, mientras que Ciudadanos consideró que se trataba de un "ataque no solo a la monarquía, sino al Estado español".

En el pleno de octubre, celebrado este miércoles, se anunció que el Ayuntamiento ha recibido la notificación de la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Sabadell en la que prohíbe la celebración de la consulta. EFE