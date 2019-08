El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha avanzado esta mañana su intención de retomar la ronda de negociaciones para su investidura "a finales de agosto o principios de septiembre". Sánchez ha realizado este anuncio antes de reunirse con asociaciones del sector de la cultura. Dentro de este nuevo ciclo de contactos, el presidente ha adelantado dos novedades importantes: lo hará con aquellos grupos que sean "susceptibles de apoyar" su investidura y la conformación de un gobierno progresista, lo que en principio deja fuera a PP y Cs, y ha abierto la puerta a negociar con los partidos independentistas catalanes, en contra del criterio que hasta ahora venía defendiendo. No en vano, tras su despacho con el Rey en Palma esta misma semana, Sánchez insistió una vez más en su voluntad de llegar a un acuerdo para ser investido que no necesitase del apoyo de las formaciones secesionistas con el objetivo de no hacer descansar ni en ERC ni en JxCAT la gobernabilidad del país.

Estas nuevas reuniones no tendrán lugar en los próximos días ya que, según ha aclarado, la dirección del PSOE dedicará este tiempo a "compendiar y sistematizar" las aportaciones de los colectivos con los que se ha reunido desde el 1 de agosto para presentar una propuesta "progresista" a los distintos partidos. De esta forma y, a partir de las pistas que ha dado Sánchez en sus declaraciones a los medios, las negociaciones incluirán a Unidas Podemos, el PNV, ERC y JxCat, además de a los grupos que, a día de hoy, más próximos están a apoyar una eventual segunda investidura, como es el caso del Partido Regionalista de Cantabria y Compromís.

El programa que trasladará a estos grupos no será, ha añadido el presidente, "cerrado", sino "abierto" y será "susceptible de poderse negociar". En sus breves declaraciones no ha aclarado si dentro de estas reuniones volverá a abrir con Podemos el debate en torno a un posible gobierno de coalición. Sin embargo, sí ha dejado entrever que no contempla esta vía en estos momentos y que su única apuesta pasa por un Ejecutivo monocolor, con ministros del PSOE e independientes. En este sentido, ha subrayado que buscará negociar "en base a los contenidos, a las políticas y a las propuestas, a lo que necesita la ciudadanía, que no es tanto hablar del continente sino del contenido, de las políticas que queremos poner en marcha los próximos cuatro años".

Preguntado por si se plantea contactar con los líderes de PP y Cs para insistir en solicitarles la abstención de sus grupos, Sánchez ha asegurado que lo intentará: "Hablaré con ellos para trasladarles su responsabilidad en la formación de un Gobierno porque no hay alternativa que no pase por el PSOE". Respecto a la negativa de Ciudadanos a acudir a cualquier otra reunión a la que Moncloa les convoque, Sánchez ha sido contundente a la hora de afear este comportamiento al presidente de la formación naranja: "Oído cocina. No hace falta que me diga nada más. Se niega a hablar con un representante legítimo de los españoles. Es la forma que tiene de entender la democracia el señor Rivera".