El portavoz del ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dedicado sus primeras palabras en el debate de investidura para recordar al exportavoz de ERC Joan Tardà: "recordando y denunciando; recordando al mejor líder y político, compañero y mejor amigo que se puede tener, jamás tantos tan diferentes quisieron tanto a alguien. Si algún día te llego a la suela de los zapatos ya será mucho".

Acto seguido, en referencia a Junqueras, ha querido denunciar la "terrible anomalía democrática que supone que hoy en esta tribuna no esté nuestro amigo, presidente, líder y candidato, que ganó las elecciones generales en Cataluña", y ha insistido en que no es el que "debería estar aquí", sino Junqueras. "Espero que lo estés viendo y estar a tu altura", le ha dicho al líder de ERC, que se encuentra en una celda de "once metros cuadrados" en un centro penitenciario.

Rufián ha comenzado su discurso con la cita de Unamuno del 12 de octubre de 1936: "Vencer es convencer y hay que convencer sobre todo. Pero no puede convencer el odio que no deja lugar a la compasión. Ese odio a la inteligencia que es crítica diferenciadora e inquisitiva. Se ha hablado de catalanes y vascos llamándoles la antiEspaña; pues bien, por la misma razón ellos pueden decir otro tanto. Venceréis, pero no convenceréis. Porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque significa persuadir y necesitáis algo que os falta en esta lucha: razón y derecho", recordó.

Acto seguido se ha dirigido a la bancada de la derecha: “Modérense, señores del PP, Cs y Vox, no estamos en el 36”.

Tras esto, se ha dirigido al presidente en funciones: "Señor Sánchez, no sé. Primera noticia: no tiene mayoría absoluta, no ganó el pasado 28 de abril por mayoría absoluta. ¿Qué hace pidiéndole la abstención a la derecha, a PP y Ciudadanos, a Casado y Rivera? ¿Qué hace ignorándonos a nosotros en sus dos horas de discurso y sin una sola mención a sus hipotéticos socios de facto y hablando cero de Cataluña?”

Rufián ha pedido a Sánchez que haga una reflexión porque "los elefantes que ignoró ayer son manadas", ha avisado, haciendo referencia a la expresión empleada en su duelo con Sánchez por el líder del PP, Pablo Casado. "Debería hacer una reflexión", recordándole que la crisis en Cataluña ya se llevó por delante a Rajoy. Fue usted un irresponsable y un imprudente ayer. O es usted un irresponsable o quiere ir a elecciones, y no sé qué es peor", ha dicho.

El catalán ha desvelado que él no bloqueará la investidura siempre que en estas 48 horas haya un pacto entre PSOE y Unidas Podemos, pero, advierte. “No dé por supuesta nuestra abstención, no la dé” y “valore el esfuerzo enorme de generosidad que hace este grupo, por nosotros no será”, ha recalcado.

Rufián se ha cuestionado si realmente el PSOE quiere ponerse de acuerdo con el independentismo catalán y si "quieren hacer política". "¿Qué señor Sánchez quiere ser, el del no es no a Rajoy o el del no a Iglesias, el de la reprobación a Soraya Sáenz de Santamaría por el 1-O o el de igual volvemos a aplicar el 155, el de los 180 diputados de la moción a Rajoy o el que veta las comparecencias de Rajoy y Florentino Pérez en las comisiones de investigación del Congreso, el del fue un error judicializar un conflicto político que se soluciona votando o el del el independentismo es una amenaza para la convivencia?", se ha preguntado.

Rufián le ha recordado a Sánchez que "Se tiene que hablar con nosotros. Son lentejas, como decía mi abuela, por mucho que no nos quieran ver". "Nosotros, que somos imprescindibles para la gobernabilidad de España, les estamos dando una oportunidad histórica a política y a la palabra frente al odio, y si nosotros somos capaces, ustedes (PSOE y Unidas Podemos) también deberían serlo" para la consecución de un acuerdo de gobierno, ha expuesto.

"Si con estos mimbres no somos capaces de solucionar, proponer y dar respuestas a los enormes retos políticos que tenemos por delante, merecemos todos que los hijos de Aznar y de Don Pelayo nos pasen por encima --ha dicho--. De ustedes depende, señor Sánchez y señorías de Unidas Podemos".

"El único obstáculo para que Arrimadas sea ministra del Interior, para que Marcos de Quinto sea ministro de Economía, para que Cantó sea ministro de Cultura y para que Abascal sea ministro de Defensa son ustedes y nosotros", ha dicho el portavoz de ERC, incidiendo a los socialistas en que deben dejar de jugar "a la ruleta rusa" dando "una segunda oportunidad a Casado, Rivera y Abascal de llegar a Moncloa". "Para empezar a caminar hay que empezar a moverse. Tienen 48 horas. La historia les contempla", ha concluido.