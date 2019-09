Los columnistas de LA RAZÓN: “Sánchez ha mareado la perdiz hasta llegar hasta aquí”

Una vez el Rey ha confirmado que a día de hoy Pedro Sánchez no reúne los apoyos necesarios para formar Gobierno, nos encaminamos de nuevo a una repetición electoral. Una noticia que no ha sorprendido a nadie hoy en la calle, ni tampoco a los profesionales de la información que siguen día a día la actualidad política. Así lo confirman los columnistas de La RAZÓN. “Era una noticia esperada y prevista en la mente de Pedro Sánchez desde el 28-A, asegura la periodista Pilar Ferrer. Una afirmación que secunda el también periodista y director de “EsRadio” Antonio Martín Beaumnt, “era un guión escrito hace mucho ya”, lamenta tras reflexionar que al presidente del Gobierno en funciones “no le daban los números para tener un gobierno estable” y ha “mareado la perdiz hasta llegar aquí”. El columnista Fernando Rayón cree que el 10-N es una “mala noticia”porque “los españoles ya votamos en abril y con nuestro elección dijimos que es lo que queríamos”.

En cuanto al camino recorrido por el PSOE durante estos cinco meses que suman desde las pasadas elecciones generales, Pilar Ferrer opina que hemos asistido a un “postureo político inédito en la historia de la democracia”. El periodista y director de “Ok Diario” Eduardo Inda se muestra satisfecho en cuanto a al repetición electoral porque “sino se puede formar gobierno hay que repetir elecciones, esto es la democracia”, resume.

De cara a los días que restan para unas nuevas elecciones, 54 desde hoy, ahora los partidos se esforzarán por salvarse del reparto de culpas por la incapacidad de ponerse de acuerdo para formar Gobierno. Pero, ¿quién es el responsable real? Para Pilar Ferrer esta respuesta tiene dos nombres: “Pedro Sánchez y Albert Rivera”, confirma rápidamente en conversacion con este diario. “Si el 28-A Rivera hubiese querido un pacto con el PSOE, no estaríamos en este escenario”, esgrime recordando que es el pacto que el mundo empresarial reclamaba ante la negativa a un acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos. “Rivera no ha estado a la altura de un partido bisagra, tendría que haber tenido sentido de Estado y Sánchez tendría que haber hecho más gestos en este sentido”, zanja.Antonio Martín Beaumont cree que “ha sido un esfuerzo de todos contra todos por echarle la culpa del fracaso a los demás”, cree. “El partidismo desmedido está haciendo mucho daño a la política con mayúscula”, lamenta. Eduardo Inda, sin embargo, no encuentra culpable especial, pero sí saca una buena noticia de la repetición electoral. “Lo bueno es que Podemos no va a enetrar en el Gobierno de España, que era el grave peligro”, reflexiona. Rayón opina que el presidente en funciones y ganador de las elecciones tenía la obligación de conseguir los apoyos para su investidura. Considera que “por encima” del resto de representantes políticos, Sánchez es el culpable. En segundo lugar señala a Pablo Iglesias “por haber puesto unas condiciones difíciles”, y en tercer lugar, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, porque “tenía que haberse entrevistado con Sánchez para explorar la posibilidad” de pacto y no esperar al último minuto para tender su mano.

Los columnistas hacen ya una previsión de resultados de cara a las nuevas urnas. Para Beaumont se abre una “incertidumbre sobre si una repetición electoral cambiará de verdad las cosas como para conseguir un presidente que pueda configurar un Ejecutivo que pueda ser estable”. Eduardo Inda vaticina que “volveremos al bipartidismo, el que nos ha dado los mejores años de la historia reciente” y cree que tanto el Partido Popular y el Partido Socialista subirán en escaños, mientras que Ciudadanos, Podemos y Vox bajarán. Rayón augura un resultado en las urnas “similar” al de la última convocatoria “con algunas subidas y bajadas”. Pilar Ferrer prevé una “abstención descomunal porque la gente está muy harta” y aconseja a los políticos “no fiarse de las encuestas, las urnas las carga el diablo”, prevé.