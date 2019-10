Todos los partidos, menos el PNV, renuncian a los carteles electorales ante notario

Los principales partidos del Congreso, excepto el PNV, han llegado a un acuerdo ante notario para reducir la publicidad electoral del 10N, por lo que no colocarán banderolas en los lugares reservados como gratuitos por los ayuntamientos, ni contratarán publicidad exterior o espacios comerciales para carteles y otra propaganda. El acuerdo, propuesto por el PSOE, ha sido firmado ante notario por PP, Ciudadanos, Podemos, Vox, ERC, JxCAT, y Compromís, y solo el PNV ha anunciado que no lo firmará.

Fuera del convenio queda la colocación de carteles y pancartas que se produce de manera tradicional la noche de inicio de la campaña electoral en los espacios gratuitos que los ayuntamientos habilitan para tal efecto, de acuerdo al artículo 55 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG). El PP ha asegurado que eliminará toda la publicidad electoral en el exterior, según ha informado en un comunicado, en el que explica que se trata de ser "coherentes" con la posición que han mostrado hasta ahora porque creen que los españoles "merecen más propuestas y menos propaganda".

Por el contrario critican que otros partidos "se volcarán en la campaña electoral" para "tapar el bloqueo" al que han sido sometido el país en los últimos meses. En concreto, se refiere al PSOE y su líder, Pedro Sánchez, a cuya "incapacidad" para negociar atribuyen la repetición electoral. Ciudadanos, que también ha firmado el acuerdo ante notario, ha lamentado que la propuesta socialista no incluya unificar en un envío la publicidad electoral de los partidos a los domicilios que, según cálculos de la formación naranja, supondría un ahorro de 20 millones de euros.

Unidas Podemos ha lamentado, así mismo, que no se hayan acordado medidas que supongan un mayor ahorro, como la del 'mailing' único, y que tampoco se haya contemplado la celebración de dos debates entre los candidatos de los principales partidos, que han propuesto.

Vox ha argumentado que se suma a la iniciativa de "ahorro publicitario" para la campaña electoral porque siempre defendido que el coste de los partidos políticos "no puede seguir recayendo en el bolsillo de los ciudadanos a través de indemnizaciones y subvenciones" y apoyan el ahorro en el gasto de los partidos. Por su parte, Compromís ha constatado su firma del acuerdo con el objetivo de "reducir gasto electoral" y conseguir una campaña "más sostenible". También ha reclamado que el PSOE no utilice el Consejo de Ministros como su "publicidad exterior" haciendo propuestas electorales desde la institución. La publicidad exterior mediante carteles y banderolas que emplearon los partidos en la última campaña electoral fiscalizada por el Tribunal de Cuentas, correspondiente a las elecciones de junio de 2016, costó más de 2,4 millones de euros, aunque formaciones como el PSOE, Podemos y Bildu no gastaron nada.

En concreto, el importe total del dinero dedicado a estos fines contabilizados por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización de las elecciones generales de junio de 2016 asciende a 2.428.508 euros repartidos entre la mayoría de los 18 partidos y coaliciones que se presentaron a aquellos comicios