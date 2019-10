Los condenados del “procés” en un comunicado conjunto: “Saldremos adelante”

Los políticos condenados por el Tribunal Supremo que están en prisión han llamado este lunes a la movilización "no violenta" contra la sentencia del caso del "procés", que ven como una "venganza" del Estado pero que, aseguran, no les desviará de su apuesta por el diálogo. Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Turull han emitido un comunicado conjunto para responder a la sentencia del "procés".

Según lo spolíticos en prisión, "no se ha hecho justicia", y ven la sentencia como "la triste culminación de una instrucción que no ha respetado las garantías procesales propias del Estado democrático y de derecho". "El Estado ha buscado venganza y castigo", han indicado los condenados, que han hecho un llamamiento a salir a la calle para que se escuche la voz del soberanismo de forma "firme", con "todo el coraje" y con una "insobornable e incondicional adhesión a los principios y la práctica de la no violencia". En este sentido, han pedido evitar "provocaciones": "Desautoricemos por la vía de los hechos a aquellos que quieren confundirnos y mezclarnos con las prácticas de una violencia que nunca hemos avalado ni avalaremos", han subrayado.

Los presos han expresado su "orgullo" por haber impulsado el referéndum del 1-O y han asegurado que mantienen "intacto" el convencimiento de que el futuro colectivo de Cataluña "pertenece solo a la ciudadanía" de este territorio. Los condenados han enfatizado que la sentencia, pese a que creen que les condena "injustamente", no será "un obstáculo, sino al contrario, para expresar de nuevo" su compromiso con el "diálogo" y para "renovar nuevamente la apuesta para encontrar, mediante vías democráticas, una solución al conflicto".

Los presos han criticado el "uso y abuso" de la prisión preventiva y un proceso judicial con "carencias procesales", que opinan que ha servido al Estado para "escarmentar a millones de personas" que han defendido el derecho a la autodeterminación. También resaltan que el procesamiento por rebelión -finalmente han sido condenados por sedición- se ha demostrado, a su juicio, que era "premeditado con el único propósito de secuestrar la voluntad de la ciudadanía expresada por las urnas", ya que ha impedido que algunos de ellos ejercieran de diputados.

Los presos han aprovechado el comunicado para agradecer el apoyo recibido y han lanzado un mensaje de optimismo al independentismo: "Saldremos adelante"