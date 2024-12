Marga Prohens anuncia que padece esclerosis múltiple desde los 19 años: "La palabra 'crónica' a esa edad es muy dura"

La presidenta del Gobierno de Baleares, Marga Prohens, anunció ayer que padece esclerosis múltiple desde hace más de dos décadas. La dirigente popular anunció que padece esta enfermedad al publicar un extracto del preestreno del cortometraje 'Hoy no es siempre' en el que aparece junto a otras mujeres que padecen la enfermedad para contar su testimonio de convivencia con esta enfermedad.

"Esta es mi historia. Jamás lo había contado antes por pudor, porque no soy referente de nada, pero no puedo estar más que agradecida y orgullosa de nuestra sanidad, de las mejoras en los tratamientos de la esclerosis múltiple y a redes como las de hoy en el Teatro Pereira y el fantástico equipo de 'Hoy no es siempre'. Gracias a todos", publicaba este martes la dirigente en su cuenta oficial de X junto al fragmento de vídeo.

"La palabra 'crónica' a los 19 años es muy dura"

"A mí me diagnostican con 19 años, siendo universitaria, estudiando en Barcelona, compartiendo piso con amigas y empezando la vida...", comienza explicando la presidenta popular en un vídeo cargado de emoción en el que llega a emocionarse en varias ocasiones.

"Te diagnostican una enfermedad que lo primero que haces es buscar", explica Prohens, quien asegura que ella le pidió a una amiga que hiciera esta labor de búsqueda de información de la enfermedad y su reacción fue decirle que no leyese nada al respecto.

Prohens continúa explicando su experiencia personal: "Lo primero que haces es preguntar al médico '¿Y esto cómo se cura?' y te él te dice que 'esto no se cura y te va a acompañar siempre'", narra la dirigente popular que asegura que "la palabra 'crónica' a los 19 años es muy dura".

En este sentido, la presidenta de Baleares detalla en el vídeo el proceso común de las personas cuando se les diagnostica una enfermedad: la negación. Sin embargo, asegura en el vídeo que de la negación pasó a "los miedos" y, de ahí, a la "rabia infinita".

"Una de las frases que más rabia me produjo fue cuando alguien que llevaba muchos años diagnosticado me dijo: 'Algún día le vas a agradecer a la vida esta enfermedad'. Y yo, evidentemente, salí inmediatamente corriendo de allí", explica Prohens entre risas en medio de la emoción del momento.

Así, Prohens cuenta que no había contado antes que padecía esta enfermedad por "pudor": "Por ser un personaje público durante estos años me cuesta mucho hablar de ello no porque quiera esconderlo, porque a mi me define una forma de ver la vida y también una forma de trabajar y entregarme a los demás en un servicio público, pero por pudor porque yo estoy bien y me diagnosticaron de forma muy rápida", contó con gran emoción mientras ensalzó la labor de los servicios sanitarios. "Tenemos una Sanidad Pública maravillosa con unos médicos y un acompañamiento maravillosos", aseveró la dirigente popular.

Finalmente, Prohens aseguró que otro de los motivos por los que el pudor le había impedido contarlo antes era porque no quiere servir "ni de ejemplo de nada ni de referente de nadie", mientras remarcó que el diagnóstico de la enfermedad le ha permitido "vivir con pasión" todo lo que hace.