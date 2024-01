El PP minimiza el contacto con Junts: lo reduce a un "café" entre concejales en Barcelona

El PP ha restado hierro al encuentro que se produjo en agosto entre el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona Daniel Sirera y los dirigentes de Junts Josep Rius (concejal en Barcelona) y Albert Batet (diputado en el Parlament). Del encuentro, que ha desvelado "La Vanguardia", se ha pronunciado este miércoles el portavoz del PP Miguel Tellado y ha dado a entender que desconocía que se hubiera producido, aunque lo ha querido minimizar reduciéndolo a un "café" entre dos concejales del Ayuntamiento de Barcelona (en alusión a Sirera y Rius).

Tellado ha negado que Alberto Núñez Feijóo estuviera al corriente de ese encuentro porque, según ha venido a decir, sobre "cafés entre concejales" no hay que informar o pedir permiso al líder del partido. En todo caso, el portavoz de los populares ha querido ser rotundo y ha rechazado que se puede igualar ese "café" a una negociación: "Es una broma". Tellado ha dicho que desconoce los encuentros que hayan podido mantener otros dirigentes del PP con Junts, pero ha querido aclarar que su partido "no ha pactado con Junts nada que esté fuera de la Constitución". En este sentido, ha querido enmarcar el encuentro de Sirera con dirigentes de Junts en la dinámica que hay entre políticos: "Los políticos mantenemos encuentros con representantes de otras formaciones políticas. Mantenemos reuniones formales, informales y a veces tomamos café con políticos de otro partido".

"Es evidente que no ha habido ningún acuerdo entre PP y Junts para concederle la amnistía a políticos condenados. Ese es el acuerdo del PSOE", ha señalado Tellado. "Estamos hablando de un café entre dos políticos. Si alguien tiene que responder a preguntas de reuniones con Junts, ese es el PSOE", ha añadido Tellado, quien ha denunciado que Santos Cerdán (secretario de Organización del PSOE) viene negociando con Carles Puigdemont "desde marzo". "El PSOE nos tiene que aclarar qué pretende en ese encuentro de Sánchez con Puigdemont y si va a ser en territorio de la Unión Europea y si los socios no se van a conformar con la amnistía. Es evidente que el PP no está gobernando porque no aceptamos las exigencias de un prófugo de la Justicia", ha señalado Tellado.