Moncloa y Ferraz cierran filas con ERC para "no interferir" en sus bases

Tras unas primeras horas de prudencia y silencio atronador, Moncloa y Ferraz han salido a avalar públicamente el pacto rubricado entre el PSC y ERC para la investidura de Salvador Illa. Se trata de un aval genérico, sin querer entrar al detalle del texto que adelantó este diario y puntualizando que se trata, en todo caso, de un "preacuerdo". El cierre de filas es total y el objetivo, muy claro: "No interferir" en la consulta a la militancia que los republicanos tienen previsto impulsar el próximo viernes. Después, ya se verá.

Esta cita se quiere preservar al máximo y, hasta que no se resuelva -veremos si con éxito para los intereses de Illa-, desde los satélites socialistas no se va a contribuir a desestabilizar el proceso y, mucho menos, a provocar que descarrile. Por ello, los pronunciamientos se miden al milímetro para no añadir ningún elemento de convulsión añadido a la ya de por sí imprevisible consulta a las bases. Desde la mesa del Consejo de Ministros, la portavoz gubernamental ha despejado todas las preguntas sobre las cesiones en materia de financiación a los independentistas mostrando su "satisfacción" por el pacto.

"Este acuerdo es el triunfo de la política y del diálogo, del acuerdo y la negociación. Vaya por delante la satisfacción por lograr este acuerdo tan importante. Es una victoria de la política útil", ha señalado Pilar Alegría, recordando que "lo que hay sobre la mesa es un preacuerdo" y mostrándose "profundamente respetuosa con los procesos internos y con los tiempos que se han dado los distintos partidos políticos", en referencia a ERC.

Por su parte, en Ferraz se ha reunido hoy la Ejecutiva del partido, a la que ha asistido Pedro Sánchez tras la declaración ante el juez que instruye la causa contra su mujer, Begoña Gómez. La imagen de respaldo al presidente del Gobierno se ha traducido también en un cierre de filas con el PSC en los términos del acuerdo rubricado con ERC. Aunque desde el PSOE han evitado comparecer públicamente para dar cuenta de la reunión, al término de la misma, han hecho pública una resolución con su aval.

En la misma señalan que la dirección del partido "respalda plenamente" el preacuerdo alcanzado por el PSC y ERC para hacer presidente a Salvador Illa y se "compromete a impulsarlo y hacerlo efectivo en aquellos puntos donde su materialización dependa de las instituciones de carácter estatal en las que este partido tiene representación". Esto es, a través del Ministerio de Hacienda. "El PSOE incorporará este preacuerdo al espacio de negociación que mantiene con ERC y que cuenta con un mecanismo internacional de acompañamiento, verificación y seguimiento con el fin de trabajar conjuntamente para garantizar su pleno cumplimiento", finaliza el comunicado.