Moncloa llama a Iglesias a superar “los egos” y sentarse a negociar

“Lo volveremos a intentar. Volveremos a llamar a Podemos para decirles que esperamos su respuesta”. En el Gobierno no desisten en su intento de atraer a los morados a la negociación para la investidura, a pesar de que Pablo Iglesias ya haya puesto en marcha la consulta a las bases que le sirva de coartada para dar al traste con las conversaciones. La portavoz del Ejecutivo ha sido hoy certera al espetarle a Podemos que “esto no es una cuestión de egos u orgullos, es una cuestión de Estado”. Isabel Celaá ha insistido continuamente en la necesidad de abandonar “debates formales y estériles sobre cargos y centrarse primero en el programa”. De este modo, Moncloa deja la puerta abierta a incorporar a miembros vinculados a Podemos en el Ejecutivo, siempre y cuando el partido entre en la negociación sobre las propuestas. “¿Desde cuando se empieza por los cargos en una negociación? Eso no se ha visto nunca”, se ha extrañado.

En este sentido, se muestran partidarios de abordar las conversaciones, “despejando a córner lo que nos separa”, en alusión a la configuración del Consejo de Ministros, para empezar por lo primero que hay que hacer, que es “levantar el proyecto”. Los socialistas llaman a “superar las desconfianzas” con los morados y a “no poner vetos a nadie”, aunque resuelven que será en último término Sánchez quien decida qué personas de “su confianza” entran en el Gabinete. “Lo importante no son los nombres ahora. Queremos seguir las negociaciones y tener una investidura en julio”, ha señalado Celaá.