Pablo Iglesias a Pedro Sánchez: “Ya hemos hecho cesiones”

A día de hoy las conversaciones entre el PSOE y Podemos para dar luz verde a la investidura de Pedro Sánchez siguen enrocadas, a la espera de la reunión que se producirá entre sus máximos líderes mañana para avanzar hacia un acuerdo que permita al presidente interino mantenerse en La Moncloa.

Ante esta cita –la cuarta desde el 28-A- los socialistas ultiman ya una “propuesta programática" para seducir a Podemos, sin embargo hoy mismo el líder de la formación morada ha rechazado esta opción e incluso ha afeado al PSOE la “filtración” de esta propuesta que los socialistas preparan. “Pensamos que una investidura es algo serio, no creemos que sea serio que antes de tomar una decisión la filtren a los medios para que hoy ustedes me lo pregunten”. Ante este “acuerdo programático”, Pablo Iglesias pide una “negociación integral de programa y de equipos de Gobierno” para avanzar en la investidura del 23 de julio. Defienden en Podemos que “cuando los programas no van acompañados de equipos de gobierno se quedan en papel mojado”.

En Podemos consideran que desde que se produjeran las elecciones generales hasta ahora, ya han hecho suficientes cesiones, en palabras de Pablo Iglesias, “Unidas Podemos no ha dejado de flexibilizar su posición para alcanzar un acuerdo”, y piden ya a los socialistas que dejen las “excusas”. "Se debería terminar el periodo de las excusas y ponernos a negociar un Gobierno ya", ha enfatizado. Entre las cesiones moradas, el secretario general de Podemos ha afirmado que está dispuesto a asumir la estrategia del PSOE en asuntos de Estado como Cataluña y en la política exterior. Así, como ya han indicado en estos días desde Podemos, la dirección se compromete a no defender la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. “No va a haber líneas rojas por nuestra parte”, ha asegurado Pablo Iglesias antes del inicio de la escuela de verano del partido en El Escorial.

De cara a la investidura del 23 de julio, Iglesias ha apurado a Sánchez a “negociar ya” para “tener un gobierno en julio” y le ha recordado que, de momento “solo tiene el apoyo del partido cántabro”. “Los buenos estudiantes tienen que tener los deberes hechos a principios de julio, pero para eso hay que ponerse a trabajar y hacer los deberes”, ha presionado.

Los comuns levantan el veto del referéndum

En la misma línea se ha pronunciado también el portavoz de CatComú, Joan Mena, sobre el referéndum pactado en Cataluña. A día de hoy no ponen este asunto como “línea roja”para apoyar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. “En esta negociación no ponemos ninguna línea roja. Eso dificulta más las negociaciones”, ha asegurado en rueda de prensa, al ser preguntado por si sitúan el referéndum como condición para investir a Sánchez.

Mena ha destacado que la propuesta de los comuns para salir de la actual situación de Cataluña es el diálogo y hacer un referéndum, y que esto lo defenderán en la negociación de la investidura pero también quieren escuchar qué propuesta tiene el PSOE: “Tenemos nuestra propuesta y la defenderemos en la negociación, pero estamos abiertos a que otras fuerzas políticas planteen cuál es su propuesta y ver cómo llegar a un acuerdo”.