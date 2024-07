Pedro Sánchez: "No hay nada en la actividad profesional de mi mujer que pueda ser reprochable"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado este lunes su "preocupación" por la debilitación de los espacios a la izquierda del PSOE. O lo que es lo mismo, la caída en picado de Sumar y Podemos. Ha sido durante su primera entrevista tras el pacto de Estado con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El jefe del Ejecutivo ha mostrado su alegría por el acuerdo y ha asegurado en la Cadena Ser que "la ciudadanía estaba sufriendo este bloqueo".

En este sentido, ha mostrado su deseo de que "este entendimiento no sea flor de un día, sino que puedan llegar a otros acuerdos". Sobre la disparidad de declaraciones, iniciadas por el propio ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el presidente ha explicado que "el acuerdo lo que dice claramente es que los vocales van a estudiar en el derecho comparado cómo podemos reforzar la independencia del Poder Judicial, y cuando lleguen a un acuerdo, se llevará en un plazo de seis meses a las Cortes Generales".

En este punto, el jefe del Ejecutivo ha pasado de puntillas sobre las acusaciones contra su mujer, Begoña Gómez. "Desde el punto de vista político, absoluta tranquilidad y confianza porque no hay nada", ha matizado, no sin antes dejar claro que "no soy ingenuo, sé por qué hacen esto", ha añadido. Y concluye: "No hay nada en la actividad profesional de mi mujer que pueda ser reprochable", sentencia Sánchez.

Ante la polémica suscitada por las filtraciones sobre la situación judicial del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Sánchez ha ratificado que el fiscal general "tiene todo el apoyo del Gobierno de España" y califica de "indecente" la actuación del Partido Popular por la filtración de datos de la pareja de la dirigente popular. Es más, a su juicio, no debe debe dimitir: "El fiscal general del Estado para defender a la Fiscalía de Madrid lo que hace es, publicar una nota, aclarando un bulo. ¿Se le va a imputar por eso?".