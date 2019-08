Podemos a Sánchez: “No es momento para andar con desconfianzas entre unos y otros”

Primera reunión del Consejo de Coordinación de Podemos tras la investidura fallida de julio. Pero los esfuerzos en la formación morada no han parado en agosto para convencer al PSOE de la necesidad de un gobierno de coalición para desencallar la situación política. Así lo ha confirmado la portavoz de la Ejecutiva Noelia Vera. “No hemos parado de trabajar este verano aunque sea la primera vez que nos reunimos. Queremos un gobierno de coalición integral”.

No hay nada nuevo, lamenta Vera a los periodistas, un mes después de la abstención que recibió el PSOE de Podemos ante la negativa a dotar de competencias los ministerios de Sanidad, Trabajo y Ciencia. Según la información oficial no hay avances en las negociaciones, y los mensajes entre equipos de trabajo de ambos partidos no se suceden. De hecho, ante la propuesta programática y de estructura que lanzó Unidas Podemos la semana pasada no ha habido una respuesta directa. “Solo a través de los medios”, explica la portavoz sobre la negativa que conocieron ese mismo día a explorar la última vía que había lanzado Podemos. Constata que cuando restan 28 días para la disolución de las Cortes “estamos en la misma situación que al principio, con un Pedro Sánchez que se niega a la coalición. ¿Cuál es la excusa ahora si Iglesias ya se ha apartado?” se pregunta.

Ante la “desconfianza” que transmiten en los últimos días desde Ferraz y Moncloa en los morados, Podemos no confirma si es recíproca pero pide “garantías” para un gobierno “ojalá real”. “No es momento para andar con desconfianzas entre unos y otros. Debemos darnos cuenta de que el peor escenario son otras elecciones o que gobierne la derecha”.

El PSOE sepultó el gobierno de coalición el día posterior a la investidura fallida, y se acogieron al “gobierno a la portuguesa” que ya experimentaron tras la moción de censura. Sin embargo, si la propuesta es esa, los morados no darán sus votos, según vuelve a confirmar Noelia Vera. “ En la moción salió adelante y lo hicimos de buena fe. Fue una urgencia, pero a partir de ahí se demostró que un gobierno en solitario en minoría parlamentaria no dura más de ocho meses. Necesitan compañeros de viaje, un gobierno sólido”, zanja.

En cuanto a las polémicas vacaciones del presidente del Gobierno en funciones con una investidura en ciernes, Noelia Vera cree que “cualquiera tiene que descansar humanamente”, aunque ha añadido que “el momento histórico en el que estamos requiere otra cosa”.