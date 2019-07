Con una mezcla de asombro e incredulidad recibían ayer en el cuartel general morado las palabras de Pedro Sánchez con las que daba por “rotas las negociaciones” entre ambos partidos al considerar que la consulta que Podemos ha lanzado a sus inscritos para decidir su voto en la investidura responde a una estrategia para blindar el “no” al PSOE.

“Dan por rotas unas negociaciones que aún no han comenzado”, se expresaban fuentes cercanas a Pablo Iglesias que confesaban la tranquilidad con la que éste se movía tras el nuevo órdago lanzado a través de los medios por los socialistas. En Podemos creen que desde Ferraz se está armando una batalla mediática y de presión para responsabilizarles del bloqueo político basándose en que los morados quieren tumbar con su consulta a Pedro Sánchez.

Los morados desmienten esta versión asegurando que el referéndum deja “la puerta abierta a la negociación”, pero incidiendo en un contrato entre ambos partidos que sea integral en el que se basen los cimientos de un programa de gobierno y de equipos, poniendo de referente el Ejecutivo valenciano. El secretario de Acción de Gobierno, Pablo Echenique, aseguró ayer en declaraciones a La Sexta que su partido “ha sido enormemente cuidadoso a la hora de redactar las respuestas para incluir todas las propuestas que ha hecho el PSOE”.

Aunque a día de hoy desde el PSOE entierren las negociaciones, en Podemos responden con calma. Pablo Echenique, restaba importancia al movimiento del PSOE y aseguraba que siguen con la “mano tendida” siempre que el presidente “retome la vía del diálogo”. Unas conversaciones que para llegar a buen puerto deben admitir plenamente la conformación de un gobierno de coalición, es decir un Pablo Iglesias dentro del Consejo de Ministros para dar el “sí” en julio. El propio Pablo Echenique rechazó los vetos que ponen en el PSOE a Podemos y explicó que el bloqueo a su formación no tiene sentido debido a que hay que hacer un acuerdo “en proporcionalidad” a los resultados obtenidos por cada partido el 28-A. Lo comparó con el hecho de que, de igual modo, “sería inconcebible que Sánchez no fuera presidente del Gobierno”. El escenario de repetición electoral con el que amenazan dentro del PSOE, es rechazado de pleno en la formación, que confía en llegar a un acuerdo contrareloj la próxima semana en segunda votación, aunque ponen de relieve el hecho de que el PSOE no muestra voluntad alguna de llegar a un acuerdo integral. En la formación creen que si no hay investidura la semana que viene, el PSOE se presentará de nuevo en septiembre y enlosan todo el rédito electoral que pueda costar volver a votar a Pedro Sánchez.