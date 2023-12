Podemos rompe con Sumar y se pasa al Grupo Mixto

Podemos ha roto definitivamente con Sumar de Yolanda Díaz y los cinco diputados de la formación morada se pasarán al Grupo Mixto, según ha adelantado Canal Red, el medio digital del exlíder del partido, Pablo Iglesias.

La dirección de Podemos da este paso entre críticas contundentes a los de Sumar a los que acusan de "intentar impedir que los diputados de Podemos hagan política". Lo hacen en un día clave, en el que habían solicitado a Sumar intervenir en la comparecencia del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para posicionarse en contra de la política ejercida por Pedro Sánchez en el conflicto entre Israel y Gaza. "No hemos podido participar. Hoy ha faltado la voz que con más concreción ha exigido pasar de las palabras a los hechos", ha lamentado el portavoz morado en el Congreso, Javier Sánchez Serna, quien ha intervenido en el escritorio del Congreso de los Diputados para confirmar la noticia.

"Hace unas semanas, PSOE y Sumar decidieron echar a Podemos del Gobierno. Hemos intentado hacer todo lo posible en Sumar, pero se ha demostrado imposible, por eso les anuncio que desde ahora pasamos al grupo mixto", ha sentenciado. El partido pasará así al Grupo Mixto donde cree que se podrá garantizar la capacidad política de Podemos para "seguir impulsando medidas valientes". Los morados prometen seguir trabajando para "tener autonomía propia" y prometen, "desde las calles, desde las instituciones, vamos a seguir trabajando para volver a gobernar en coalición", ha prometido a pesar de que ya no forman parte del Gobierno, ni de la coalición que está en Moncloa.

El partido morado deja Sumar en el momento clave, justo cuando Suma prepara un reglamento de disciplina que la dirección del grupo parlamentario aprobará en los próximos días, en el que se establecen distintas sanciones para los diputados que se salten la disciplina de voto. El diputado de Podemos ha sido preguntado al respecto, si su salida tiene que ver con el reglamento que será aprobado, y éste ha denunciado que "tiene que ver con que los diputados de Podemos no podemos hacer política en el grupo parlamentario de Sumar. Las reglas no son iguales para todos", ha criticado, para zanjar que a "Podemos no se le ha permitido hacer política ni leyes".