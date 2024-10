El PSOE no aclara si Aldama accedió a Ferraz en 2019

El Gobierno trata de sobreponerse a los frentes que tiene abiertos la coalición. El terremoto del «caso Errejón» ha desviado momentáneamente el foco de la «trama Koldo» que venía desgastando al PSOE, pero añade nuevos elementos de erosión en temas clave para la alianza progresista: la corrupción y el feminismo, dos de los baluartes sobre los que se ha construido el proyecto de Pedro Sánchez. A la espera de la imputación formal de José Luis Ábalos y lo que se derive de su investigación y toma de declaración, algunas de las informaciones que van trascendiendo sobre el caso buscan estrechar el círculo en torno a la figura del presidente del Gobierno. En la dirección socialista tratan de trasladar una impostada sensación de calma, pero sin llegar a aclarar el nivel de acceso que el «nexo corruptor» de la trama, Víctor de Aldama, tenía al partido.

En Ferraz no dan credibilidad a la información que asegura que el empresario, en prisión incondicional, estuviese en la sede nacional del PSOE durante la noche electoral del 10 de noviembre de 2019 y esquivan la cuestión, asegurando que son otros los que tendrán que demostrar que estuvo allí. «Cuesta creerlo», aseguran, ignorando si la filtración de este tipo de datos –así como la asistencia y fotografía junto a Sánchez en un acto de partido–son avisos que el que fuera mano derecha de Ábalos, Koldo García, esté tratando de enviar. «No sabemos si es un mensaje, ni lo sabemos ni nos importa», sentencian, rechazando que haya ningún tipo de preocupación en el PSOE porque haya nuevas revelaciones que demuestren la vinculación de Sánchez con la trama. «No nos preocupa nada de lo que está saliendo», aseguran.

En rueda de prensa, la portavoz del PSOE, Esther Peña, se remitió a las palabras del propio Sánchez, que en conversación informal con los periodistas durante su viaje a India aseguró que no tiene relación con Aldama y «nunca cruzó una palabra con él». Peña sostuvo que el jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE ya confirmó «con toda rotundidad» que nunca habló con Aldama. «Fin de la historia, todo lo demás es cierta altanería de alguna persona que en mi tierra denominamos ‘‘fantasmas’’, cuando alguno tiene demasiado interés y nada que demostrar», despachó. Por tanto, Peña aseguró que «serán otros quienes tendrán que atestiguar» que Aldama estuvo en Ferraz, en referencia a la información de «El Español» que apuntaba que el empresario siguió el desarrollo de la noche electoral de noviembre de 2019 en la planta noble de Ferraz. «No hay mucho que rascar», zanjan, para recordar que «la carga de la prueba en este país no funciona así».

En el partido se afanan, desde que se publicase el domingo la instantánea de Aldama con Sánchez en un acto del PSOE, en puntualizar que una foto de este tipo no demuestra ningún tipo de relación, equiparándola con las decenas de imágenes que el líder socialista se hace con simpatizantes en diferentes actos y mítines del partido. Ferraz ha desplegado una respuesta coordinada para restar trascendencia a la fotografía para la que ha contado con la colaboración de varios ministros con carné socialista. A colación, como una suerte de comodín a la desesperada, los socialistas vuelven a sacar la foto del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el condenado por narcotráfico Marcial Dorado. Peña contraatacó señalando que el líder popular está «atado» a esa imagen, que «le perseguirá siempre» y que calificó como «asquerosa». «La foto de la vergüenza», dijo.

«Uno no elige con quién se hace una foto, pero sí elige con quién se va de vacaciones», señaló el propio Sánchez en alusión a este asunto, en una conversación con periodistas. El presidente negó cualquier vinculación con Aldama, asegurando que no ha cruzado jamás ni una palabra con él y, por tanto, no ha tenido con él ninguna reunión formal ni informal ni ninguna conversación. Esta es la primera vez que el presidente se abre a clarificar este extremo, ya que, hasta ahora, había evitado responder a las preguntas que le habían formulado públicamente en este sentido. Tanto la prensa como el principal partido de la oposición.

En este sentido, el presidente cree que el intento de vinculación con el «nexo corruptor» de la trama es una maniobra que demuestra la «desesperación de la derecha política y mediática». Sánchez también negó que tuviera algún conocimiento de los hechos que se están conociendo en el «caso Koldo», ni teme que a consecuencia de las investigaciones pueda haber algo que le afecte a él. Al plantearle si le preocupa que puede surgir algo que afecte a otros departamentos de su Gobierno, señaló que si hubiera alguna otra derivada, se actuaría. Pero recalcó, inmediatamente, que eso es hablar de una suposición, y los hechos son que se ha actuado de forma contundente tras conocerse el caso, a Ábalos se le exigió el acta de diputado pese a poner en riesgo la mayoría parlamentaria para votaciones en el Congreso y se le apartó del partido al tiempo que se colabora con la Justicia, informa Efe.