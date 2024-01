La reforma del artículo 49 de la Constitución supera el penúltimo trámite con el apoyo unánime en el Senado

La reforma del artículo 49 de la Constitución para reemplazar el término "disminuidos" por "discapacitados" ha superado este miércoles el penúltimo paso de su tramitación parlamentaria en el Senado. En concreto, la reforma, impulsada por PP y PSOE tras la demanda del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI, que aglutina a miles de entidades), ha logrado el "sí" unánime de la Comisión Constitucional de la Cámara Alta y queda lista para ser aprobada este jueves en el Pleno. En total, han votado a favor los 31 senadores que componen la Comisión (Vox no tenía representación).

Antes del debate en Comisión, se ha reunido la Mesa del Senado para calificar las enmiendas que se habían presentado: han sido tres, registradas por el grupo de la Izquierda Confederal. Dos de esas enmiendas regulan la inclusión de un senador por Formentera (ahora no hay) y la otra aborda el Derecho Civil valenciano. Sin embargo, ninguna de esas tres enmiendas han recibido el plácet de la Mesa y, por tanto, no se han podido votar en la Comisión. Es decir, las enmiendas han quedado tumbadas, igual que ocurrió en el Congreso porque PP y PSOE solo estaban abiertos a admitir aquellas que estén vinculadas exclusivamente con el artículo 49. El PNV no ha presentado enmiendas en el Senado, a diferencia del Congreso, donde registró once para abordar el debate territorial e incluir el "derecho a decidir".

En concreto, la reforma del artículo 49 de la Constitución se ha ceñido exclusivamente al artículo 49, que tiene la siguiente redacción actualmente: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”. Con la reforma que pretenden PP y PSOE, el artículo 49 pasaría a estar compuesto por dos puntos.

En el primer punto, quedaría recogido lo siguiente: “Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio”. En el segundo punto: “Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad”.

Tras la aprobación en el Senado de este jueves, la ley no podrá entrar en vigor hasta 15 días después: durante esas dos semanas, si una décima parte de los diputados del Congreso o de los senadores del Senado solicitan un referéndum, se tendrá que votar. Es decir, o bien lo piden al menos 35 diputados o al menos 27 senadores.