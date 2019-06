Rivera: “Si algunos piensan que el sanchismo debe campar a sus anchas, que presenten otro partido”

“Diremos no a Sánchez y sí a España”. El Consejo General que ha celebrado Ciudadanos esta mañana en Madrid le ha servido a los dirigentes del partido para cerrar filas en torno a un Albert Rivera que ha presentado un discurso que no ha cambiado en el fondo pero que sí ha endurecido las formas. Sin referencias explícitas a la crisis interna que atraviesa el partido tras las dimisiones de Roldán y Nart, Rivera sí ha lanzado un mensaje a los que forman Cs: “Es un partido que me recuerda a los grandes ríos europeos, que tienen diferentes afluentes que van sumando. Estoy rodeado de gente libre, con libertad de opinión, pero todos remamos en la misma dirección”, ha dicho. “Si algunos piensan que el sanchismo debe campar a sus anchas, que presenten otro partido político”, ha espetado, aunque después fuentes del partido han desmentido que se tratase de un mensaje a los críticos.