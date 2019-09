Ronda de consultas en Zarzuela: el día D

Tumbada en mesa de operaciones, la XIII Legislatura aguarda en coma una maniobra de resurrección de última hora que evite en el tiempo de descuento convertirse en la segunda legislatura fallida desde la Transición. El juego cruzado ofertas y contraofertas finaliza hoy con la comparecencia de los principales líderes políticos ante el Jefe de Estado que decidirá a ultima hora de hoy si encarga formar Gobierno a Pedro Sánchez o si, como parece más probable, disuelve las Cortes y convoca elecciones para el 10-N con el refrendo de la presidenta del Congreso.

La jornada ha comenzado a las 10:00 horas con la llegada a Zarzuela de Laura Borrás, representante de Junts per Catalunya. Jaume Asens de En Comu- Podem será el siguiente tres cuarto de hora después. A continuación le tocará el turno al líder de Vox, Santiago Abascal, apartado del núcleo central de negociaciones para superar el bloqueo que están teniendo lugar en las últimas horas. Pablo Iglesias será el último líder político en comparecer en Zarzuela esta mañana a las 12:15. Para la tarde quedan pues las visitas de Albert Rivera, Pablo Casado y Pedro Sánchez. Esta visita es la decisiva: en ella se sellará la suerte de la XIII Legislatura ya que si el presidente en funciones no muestra voluntad de someterse a una segunda investidura el Rey disolverá las Cortes y convocara elecciones para el 10 de noviembre.

A su llegada al Congreso tras visitar al Rey, la representante de JxCat Laura Borras confirmó que su partido no saldrá del «no»: «Nuestra posición no se puede mover ni un milímetro porque Sánchez no se ha querido ni siquiera sentarse con nosotros», explicó. Borrás también comunicó al Jefe de Estado en referencia al juicio del procés que «la absolución es la única sentencia justa posible» y le ha alertado sobre «la carga emocional que va a tener para la sociedad catalana» si se condena con rigor a los líderes independentistas que pusieron en jaque al Estado. Según Borrás «el Rey no se pronunció» al respecto porque «está claro que tenemos puntos de vista radicalmente distintos sobre este tema». Y concluyó: «La respuesta a la sentencia será la independencia».

Jaume Asens, de En Comú-Podem, repitió las bases fundamentales del argumentario manejado por la formación liderada por Pablo Iglesias hasta la literalidad de repetir el mantra de que «si Rivera no es vicepresidente del Gobierno es porque no quiere». Para Asens, Pedro Sánchez ha caído en «dejación de funciones desde el primer momento». «No va a ver divergencias entre las confluencias en el sentido del voto: en esos momentos es la abstención», explicó finalmente.

Por su parte, Vox no está ni para piruetas de última hora, ni operaciones de márketing. Así se lo ha trasladado el líder de Vox, Santiago Abascal al Rey durante la ronda de consultas a los partidos. “Que de nosotros no esperen sorpresas”, dijo y su voto será en contra ante una nueva investidura de Pedro Sánchez porque no quiere contribuir a la "ceremonia de distracción” e improvisación -de Cs-. “Pese a las piruetas en el último minuto” dijo que Vox quiere ser garantía para los miles de ciudadanos que le votaron y que así sabrán “a qué atenerse”. Abascal criticó también a los populares que ofrecieron coaliciones antes de que se convocaran elecciones e insistió en que su formación no quiere contribuir “a la ceremonia de la confusión. Los españoles comprenderán esto”. Recordó que Sánchez “no nos ha llamado ni nos ha convocado” y además subrayó “el gesto de desprecio a los millones de españoles que nos han votado cuando ni si quiera en el Congreso se dirigía a nosotros”.

Los de Abascal “entienden que ahora se entienden” PP, Cs y PSOE ya que coinciden en puntos del programa como por ejemplo dijo que coinciden en Memoria Histórica, en sus políticas migratorias pero “no comprendemos que se entiendan ahora y no lo hayan hecho en abril y tampoco que no se entiendan ahora y lo hagan en diciembre”, criticó. Por ello, el líder de Vox destacó que hay un “proyecto común entre los tres partidos” y comprenden que se entiendan en un acuerdo a última hora, “pero si no es así, Vox está preparado para unas elecciones”. Y ésta es la opción preferida por los de Abascal porque “nosotros preferimos que sean los ciudadanos los que elijan”.

Ante lo que pueda ocurrir tras la ronda de consultas con el Rey con el resto de partidos, el presidente de Vox es partidario de esperar “hasta el último minuto” porque “cualquier cosa puede ocurrir”.

Ante unas nuevas elecciones Vox aseguró que descartan “absolutamente” listas conjuntas para el Senado con el PP. Además, Abascal aseguró que su partido no escucha a los sondeos por lo que no cambairán ni de posiciones ni de estrategia porque su formación quiere contribuir a que haya un número de españoles “que sepa a qué atenerse”. Por ello garantizó que en esta ocasión, al ya tener representación en el Congreso, Vox estará presente en todos los debates y podrá enviar todos los sobres a todas las casas.

En cuanto a las cartas cruzadas de Cs y PSOE dijo que no se las ha leído y afirmó que le parece increíble “que algunos se presenten como estadistas y obedezcan al asesor de márketing para llevar a cabo la ceremonia de la distracción”, en referencia al líder de Cs, Albert Rivera.

Lo que Vox no hará es jugar con los apoyos de investidura que dio en Madrid, Murcia y Andalucía porque, recordó el líder del partido que ellos no están en los gobiernos de dichas comunidades por lo que seguirán haciendo lo que han hecho hasta ahora, “influir en las políticas”, porque, recalcó, no están en los gobiernos.