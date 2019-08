Sánchez aboca al bloqueo apurando los plazos: No se reunirá con la oposición hasta el 9 de septiembre

El desbloqueo gubernamental tendrá que esperar casi dos semanas más. El presidente del Gobierno en funciones apura los tiempos hasta el máximo y no convocará su ronda de reuniones con la oposición hasta el 9 de septiembre, a escasos 13 días de que se desconvoque automáticamente las Cortes Generales y el desgobierno desemboque en elecciones generales, de nuevo.

Así lo ha confirmado esta mañana el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos en una entrevista en la Cadena Ser. El objetivo de Moncloa es continuar con las reuniones con los colectivos sociales para tejer un documento de 300 medidas que incorporará propuestas sociales para seducir a Podemos e impedir que puedan rechazarlas.

Con esta nueva medida de los tiempos, el Gobierno trata de presionar a la oposición para dejar en su pelota la posibilidad de desbloquear el Gobierno. Recuerdan desde Moncloa que Pedro Sánchez a día de hoy no es candidato y tratan de forzar al bloque de la derecha para precipitar su abstención una vez desechada la vía de la coalición con los morados. Ábalos reprocha mientras tanto la supuesta inmovilidad, no solo de Podemos, sino también de PP y Ciudadanos, de los que espera una abstención para facilitar la investidura. Alega que "la ciudadanía apostó por un partido, y el resto salvo Cs que subió, perdió”.

Una nueva ronda implicaría dos días de reuniones con los principales partidos y una posterior reunión de los mismos con el Monarca, hasta que esté confirmara el encargo al candidato socialista de nuevo.

Según ha explicado Ábalos de momento no se han reemplazado las negociaciones entre su partido y Unidas Podemos, y el último contacto fue la semana pasada cuando el líder de Podemos emitió un WhatsApp a su homólogo socialista en el que le trasladaba su propuesta de 120 páginas para volver a negociar un gobierno de coalición con propuestas programáticas y una estructura de Gobierno. Confirma el secretario de Organización que no hay movimientos en ciernes para acabar con la parálisis gubernamental y respecto a lo ajustado de los plazos marcados por Sanchez, el partido se deshinibe de responsabilidades y argumenta que "hay quien desde el principio no se ha movido”, ha reprochado, a la vez que ha hecho hincapié en que la propuesta que ultiman será la " tercera propuesta programática que pasa por la ejecutiva del partido”.

Para el PSOE volver a pensar en un gobierno de coalición es inviable y así lo ha dejado claro hoy Ábalos recordando que esa posibilidad se exploró en julio. “¿Aquello fue una farsa? ¿Lo que era una humillación ya no lo es? ¿Lo que no era bueno entonces, decorativo, una humillación, ahora lo es?”, se ha cuestionado. En una lanza directa a Pablo Iglesias, le ha instado a aceptar "sus resultados" en las urnas, cuando perdieron más de un millón de votos y les ha endosado la responsabilidad de perder la oportunidad de albergar un gobierno progresista:¿No va a haber Gobiero progresista porque este no incorpora a un partido?”, ha preguntado.

Al bloque de la derecha, PP y CS ha asegurado que "espera hacerle un requerimiento en base a unas condiciones y a Podemos en base a otras".