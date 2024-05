Sánchez carga contra Feijóo por su complicidad con el «Vox europeo»

Pedro Sánchez apuesta sobre seguro. El PSOE ha recuperado para la campaña de las europeas la fórmula que ya resultó exitosa en las generales: alertar contra la amenaza de la extrema derecha y ofrecerse como la única alternativa viable para enfrentarla. El 23J los pactos municipales y autonómicos de PP y Vox permitieron apuntalar su discurso. Con decisiones como la retirada de las banderas LGTBi y un discurso negacionista de la violencia de género se percibieron las consecuencias de la llegada de Vox al poder. Esto tuvo un efecto movilizador en el electorado que acabó hurtando a Alberto Núñez Feijóo la posibilidad de gobernar, pese a haber ganado las elecciones. Aunque no se convirtió en la fuerza más votada, el PSOE mejoró sus resultados en votos y en escaños y logró retener el poder con un complicado equilibrio de fuerzas en el Congreso de los Diputados.

Ahora, los socialistas ven una oportunidad en las últimas declaraciones del líder del PP. Feijóo se abrió el jueves a pactar con Giorgia Meloni en Europa, alineándose con el planteamiento de Ursula von der Leyen de diferenciar las políticas de la presidenta de Italia con las propuestas de Le Pen y AfD. En la dirección federal consideran este pronunciamiento un «error no forzado» del líder del PP que les permite relanzar su campaña. «Es muy grave», dijo ayer Sánchez ante el empresariado catalán en el Círculo de Economía, sobre la posibilidad de que Feijóo se abra a «pactar con los aliados de Vox en España». «En el Vox europeo no sólo está la presidenta Meloni, sino también Éric Zémmour en Francia o la ultraderecha sueca, o alguien contra quien combate el primer ministro Donald Tusk en Polonia: el partido de la Justicia. Es absolutamente incompatible con el planteamiento de negociación que tiene la socialdemocracia europea», advirtió.

Sánchez justificó así la dificultad de pactar con estos grupos cuestiones prioritarias de la agenda europea como transición ecológica, lucha contra el cambio climático y política exterior. «Nos jugamos mucho. Lo que no quisimos para España no lo queramos para Europa», apuntó. En este sentido y tras reivindicar su voluntad de pacto también en España, Sánchez calificó de «irracional» que el PP se haya opuesto a apoyar determinadas iniciativas a lo largo de la legislatura. «¿Es racional que un partido político que aspira a gobernar vote en contra de la revalorización de las pensiones?», se preguntó Sánchez, que también criticó que finalmente no votaran a favor de la Ley del Suelo y que tampoco apoyaran en su momento la reforma laboral.

Por su parte, el presidente del Círculo de Economía, Jaume Guardiola, pidió un mayor entendimiento entre los dos grandes partidos. «La implementación sostenida de un programa de reformas ambicioso necesita de la reconstrucción de un espacio de diálogo y negociación que el presidente del Gobierno debe liderar».