Sánchez permite que Junts acuse a Extremadura y Castilla y León de beneficiarse de la financiación a costa de Cataluña

La financiación autonómica ha pasado a ser ahora mismo una de las carpetas que más espacio ocupa en la actualidad política. Y es un debate muy espinoso ya que cada territorio va a pugnar por conseguir los fondos que necesita para atender las necesidades de sus ciudadanos y ahí, en esa batalla, van a aparecer intercambios de reproches que puede envenenar el escenario político. En este sentido, Junts ha abierto ya el cruce de hostilidades al acusar a extremeños y castellano leoneses de beneficiarse la financiación autonómica a costa de los catalanes.

"Que cada catalán pierde 2.700 euros anuales por el hecho de formar parte del Estado español y que un extremeño gane 3.200 y un castellano leonés 1.800 no es ningún privilegio", ha espetado la portavoz de Junts Míriam Nogueras, ante la permisividad de Pedro Sánchez, quien ha evitado salir a defender a ambos territorios durante la sesión de control en el Congreso. "¿Nos merecemos una financiación justa?", le ha preguntado Nogueras a Sánchez.

El presidente del Gobierno ha replicado que "por supuesto merecen una mejor financiación" en Cataluña, aunque ha matizado que "como el resto de territorios de España". En este sentido, Sánchez ha reivindicado que el PSOE "ha trabajado por los catalanes" y la prueba está en que el "PSC ha sido primera fuerza". "No ha habido gobiernos en los últimos años que haya apostado tanto por la financiación de las autonomías. Más de 50.000 millones a Cataluña", ha señalado Sánchez.

Nogueras ha puesto énfasis en que se debe de "dejar de hablar de financiación singular como si fuera un privilegio para Cataluña". "No necesitamos ningún favor ni ningún trato especial como todos estáis vendiendo de manera irresponsable", ha añadido Nogueras, en referencia a que PP y PSOE están intercambiando reproches por la financiación en Cataluña. "No es ningún privilegio que se nos dé lo que nos corresponde. Queremos que se pague a los catalanes lo que corresponde a los catalanes, no lo que le convenga", ha añadido, antes de reclamar la independencia porque eso "certifica" que Cataluña obtendrá mejor financiación.