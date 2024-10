Sánchez pierde crédito internacional: Bloomberg le ve "contra las cuerdas"

Pedro Sánchez está perdiendo el crédito internacional que tanto valora y el que tanto se ha enfocado en conseguir. La prensa internacional se hace eco, de nuevo, de los escándalos que afectan al Gobierno de España. La agencia de noticias Bloomberg ha publicado en las últimas horas un artículo bajo el título: ''La investigación de la corrupción española aumenta la presión sobre el asediado presidente del Gobierno''.

No es ninguna novedad respecto a las informaciones que se vienen publicando en España, porque en su noticia hablan sobre el "caso Koldo" y la causa contra su mujer, Begoña Gómez. Este cerco judicial, que le ubica "contra las cuerdas", unido a sus pactos de coalición, alianzas que tilda de peligrosas, sirven como argumento para aseverar que el presidente del Gobierno está "contra las cuerdas" y se cuestionan cuánto tiempo podrá mantenerse en el poder.

En su edición europea, la agencia pone en evidencia las complicaciones a las cuales se enfrenta Sánchez y resalta sobre todo la presunta corrupción que describen los informes de la Guardia Civil recientemente filtrados. Unos informes que ponen en la diana al exministro de Transporte y antigua mano derecha de Sánchez en el PSOE, José Luis Ábalos, de quien precisamente este miércoles la Fiscalía ha solicitado en el Supremo que sea imputado.

El de Bloomberg no es un caso aislado en la prensa internacional. Hace dos semanas fue la revista "The Economist" la que destacó que Sánchez "se aferra al cargo a costa de la democracia española". En este caso, el semanario criticaba duramente los pactos del presidente del Gobierno con los partidos catalanes y vascos. "Los cambios bruscos de sentido de Sánchez en materia de Estado, con la única finalidad de permanecer en el cargo, han contribuido a consolidar el cinismo público sobre la democracia española", dice sobre estos acuerdos el semanario. Entonces, no habían aparecido los informes de la Guardia Civil sobre Ábalos, de manera que "The Economist" solo habla del asunto de Begoña Gómez, que considera que empeora la situación de Sánchez y su gobierno.