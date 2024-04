El Senado ya tiene fecha para devolver la amnistía al Congreso: será el 8M o el 14M

La amnistía ya tiene fecha para salir del Senado rumbo al Congreso: será en el Pleno del 7-8 de mayo o en el Pleno del 14 de mayo. De momento, fuentes de la Mesa eluden dar más concreción porque todo dependerá de los trabajos de la Ponencia, que es el paso previo para elevar una iniciativa a Pleno. En todo caso, la Cámara Alta remitirá la amnistía en plazo (hay hasta el 16 de mayo), aunque lo hará con un veto y eso obligará a la Cámara Baja a votar para levantarlo y que la iniciativa entre en vigor. A partir de ahí, los jueces tendrán dos meses para aplicarla, por lo que en junio se prevé que Carles Puigdemont pueda estar de vuelta.

Fuentes de la Mesa del Senado han asegurado que la fecha del Pleno va a depender de los trabajos de la Ponencia, que se reúne el 6 de mayo, tras haber escuchado a los 18 comparecientes que circulan por el Senado para opinar sobre la amnistía, todos ellos juristas de gran reconocimiento. En todo caso, la fecha escogida para la votación en el Pleno del Senado será bien antes de las elecciones catalanas del 12 de mayo o bien después de las elecciones: de esta manera, el PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, puede usar la amnistía como arma electoral para mostrar su rechazo.

Esquerra, con su portavoz en el Senado Sara Bailac, se había apresurado a decir que la amnistía irá el 14 de mayo y exigía que fuera el 7-8 de mayo: sin embargo, las fuentes de la Mesa precisan que todavía no está decidido. En todo caso, sí que es cierto que se ha elaborado el orden del día del Pleno del 7-8 de mayo en la Junta de Portavoces y la amnistía no se ha incluido.

En paralelo, el Senado también tiene prevista remitir un escrito a la Mesa del Congreso para que tramite correctamente el conflicto de atribuciones ya que considera que se debe votar en el Pleno de la Cámara Baja. Francina Armengol despachó ese trámite la semana pasada con una votación en la reunión de la Mesa, algo a lo que se ha opuesto el PP.

PSOE

El PSOE, con su portavoz Juan Espadas, ha criticado duramente al PP por ampliar el objeto de la Comisión de Investigación del "caso Koldo" en el Senado, una vía que puede abrir la puerta a comparecencias como la de Begoña Gómez. "Es una nueva imposición al más puro estilo autoritario", ha lamentado Espadas, quien, además, considera que el PP actúa de forma "contradictoria" porque ahora "hace justo aquello que dijo que no se podía hacer" porque los populares negaron a los socialistas la posibilidad de enmendar el objeto de la Comisión.

Si bien, fuentes populares de la Mesa han puntualizado que el objeto de la Comisión no se podía enmendar antes de su votación en el Pleno, pero ahora ya sí se puede: más aún después de las recomendaciones de los letrados. En todo caso, Espadas ha cargado contra el PP porque "esto no es una barra libre" para llamar a quien se quiera por "intereses políticos" y con el "fin último de intentar que, ante la opinión pública, se dé una apariencia de culpabilidad donde no hay elementos objetivos ni ninguna investigación judicial" en curso, en referencia a Begoña Gómez.