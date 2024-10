Sumar lleva a Moncloa su choque por Vivienda

Los ministros de Sumar volverán a encontrarse hoy con la ministra de Vivienda –del PSOE–, Isabel Rodríguez, tras señalar en público a ésta por la cuestión de la vivienda. Será en Consejo de Ministros y llegará después de que los ministros y principales representantes de Sumar animaran a la ciudadanía a acudir a la multitudinaria manifestación de este domingo por el control de los precios del alquiler. Una cita a la que acudió una amplia representación de diputados del espacio de izquierdas y en la que se pidió, sin ambages, la dimisión de la ministra del ramo.

La reacción del Ejecutivo fue la de anunciar ayer un nuevo bono de alquiler dotado con 200 millones de euros para jóvenes. Se trata de una subvención dirigida a los jóvenes que fija una ayuda de 250 euros al mes durante dos años, y que se aprobaría previsiblemente durante el mes de octubre para poder funcionar desde el 1 de noviembre. El propio presidente del Gobierno reaccionó a la medida y aseguró que la Vivienda es una "cuestión clave" para este Gobierno. Anunció, además, la puesta en marcha de un reglamento que evite los fraudes en contratos de alojamientos turísticos y de temporada a través de un Real Decreto que estará listo antes de concluir el año.

Una decisión con la que el Ejecutivo ha tratado de salir al paso de las masivas manifestaciones a favor de una vivienda digna y, también, para tapar la polémica generada a raíz del "caso Koldo" y del informe de la UCO que cerca al PSOE. Desde Sumar, el portavoz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, criticó la medida y la tachó de "parches". "La gente está cansada de parches y medias tintas. Necesitamos intervenir de una vez el mercado de la Vivienda", dijo en rueda de prensa el dirigente de Sumar. "Las primeras reacciones de la ministra nos parecen claramente insuficientes. El bono del alquiler joven no va a la raíz del problema y tratar de atajar la cuestión con un reglamento para combatir el fraude [con el alquiler de temporada] no va a la raíz del problema”, denunció. La propia vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, había advertido también de que el bono del alquiler no es la vía porque "la solución no es dar dinero a los rentistas en forma de ayudas".

El partido, además, ha presentado observaciones en el Consejo de Ministros y ha alertado de que el bono de alquiler puede «agravar» el problema de la vivienda, según informan fuentes de Sumar. La medida, dicen, ha demostrado ser "insuficiente". Denuncian que muchas comunidades "aún no han gestionado la totalidad de las ayudas" y "cientos de jóvenes siguen esperando los 250 euros mensuales prometidos". Según advierte Sumar a la parte socialista del Gobierno, la medida, en vez de solucionar el problema estructural del acceso a la vivienda "abre la posibilidad de que fondos públicos pasen a manos de los rentistas, que continúan subiendo los precios". Sumar advierte de que es "crucial" que se pongan en marcha otras medidas como obligar a las comunidades a aplicar el control de precios o condicionar la financiación, modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos e incluir los alquileres de temporada en la regulación de precios. También piden prohibir la especulación en zonas tensionadas, es decir, prohibir la compra de viviendas con fines diferentes a la residencia o a un alquiler asequible o continuar con estrategias a largo plazo para aumentar y sostener la creación de vivienda pública,