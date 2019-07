Un proceso que puede durar cuatro días

¿Qué es un cuadro sincopal secundario o gastroenterítis aguda?

No he tratado al paciente en cuestión y desconozco los síntomas que tiene. En general, y según lo que indica el comunicado, un «cuadro sincopal secundario» consiste en un síncope por bajada tensional. No es algo importante en sí, siempre que no haya complicaciones. Suele ocurrir por deshidratación y ésta produce una bajada de tensión como la de un golpe de calor. El cuadro de gastroenteritis afecta siempre al aparato digestivo; intestino y estómago.

¿Dónde se encuentra la salmonella y cómo evitarla?

–Se encuentra en alimentos que llevan más de un día y pico cocinados. Crece bien en determinados alimentos como el huevo. Por ello es recomendado ingerir determinados alimentos recién cocinados y no se deben dejar a temperatura ambiente. Evitar la salmonella depende mucho del cocinero que debe tener una total higiene alimenticia y vigilarlo de manera escrupulosa. En verano hay una mayor tendencia a comer fuera de casa. Del otro lado, del que lo consume es una lotería el que te toquen esos bichitos. Donde más se desarrolla, como ya he indicado, es en el huevo, por tanto habría que controlar tanto los alimentos directos que lo contienen como postres que también están hechos de huevo o los helados.

¿Cuánto tiempo dura un proceso derivado por salmonella?

–Es tratable, muy tratable. Depende del paciente, pero en una persona joven, como es el caso, y con buena salud y fuerte puede durar unos cuatro días aproximadamente. Pero siempre depende del cuadro médico.

–¿Qué tipo de medicación es la más adecuada?

–Lo normal es proceder a poner antibiótico por vía intravenosa e hidratación.