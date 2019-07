Vox utiliza la bandera de España en sus redes para celebrar el Orgullo Gay 2019

La colocación de la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Madrid ha sido motivo de debate entre Vox, PP y Ciudadanos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró que la bandera arcoiris ondearía de la fachada del Consistorio madrileño en honor al colectivo, con motivo de la celebración de las fiestas del Orgullo Gay 2019 en la capital, que se llevarán a cabo el próximo 6 y 7 de julio.

Vox no quedó satisfecho con esta decisión, tal y como se pudo ver en su cuenta de Twitter, donde replicó la decisión del alcalde madrileño. “Si Almeida quiere demostrar que Madrid respeta los derechos de todos, al margen de su orientación sexual, que cuelgue la bandera española, que es la de todos, no la de un lobby que odia a todo el que no piensa como ellos”, escribían en la cuenta oficial del partido.