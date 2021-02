El Six Invitational de Rainbow Six se pospone sin fecha confirmada

El Six Invitational de Rainbow Six no se celebra hasta nuevo aviso. Así de contundente ha sido el comunicado de prensa en el que Ubisoft y Live Nation han tomado la dura decisión de posponerlo ante la situación que está viviendo Francia a causa de la pandemia.

Esta medida tan rigurosa proviene del cierre de fronteras en Francia a todos aquellos que no formen parte de la Unión Europea impidiendo así que los rosters de otros continentes aterricen en la capital gala para poder celebrar una de las fechas más señaladas en el calendario de los fans de Rainbow Six.

En el anuncio de la noticia se puede leer como “están trabajando y escuchando a las organizaciones para encontrar las mejores soluciones y saber cuál será el impacto en los rosters y temporada de 2021”, y añaden: “Para nosotros, el Six Invitational es una celebración de la comunidad mundial de Siege que requiere que los partidos entre regiones sean una competencia verdaderamente internacional”. Este problema, principalmente, es causa de que en caso de jugarse online habría bastantes dificultades a la hora de llevarse a cabo ya que la latencia entre los jugadores y el servidor que cobija el esport no tienen la distancia adecuada para que el transcurso de la misma se pueda realizar de forma solvente. No obstante, desde la organización del evento se han comprometido a tratar de que salga adelante y que se resuelva el entuerto lo antes posible.

Tenemos una actualización importante sobre el #SixInvitational 2021 tras el cierre de las fronteras en Francia para los visitantes de fuera de la UE.



Sentimos las molestias y os agradecemos vuestro continuo apoyo. Podéis leer la actualización aquí: https://t.co/g2WhEaSSQh pic.twitter.com/oVx6x8l8O4 — Rainbow Six España (@Rainbow6ES) February 4, 2021

La pandemia ha terminado de opacar todas las competiciones presenciales hasta la fecha. Bien es cierto que las circunstancias no están permitiendo el mejor de los escenarios para que se celebren unas finales de semejante calibre. Asimismo, tanto clubes como jugadores son los principales damnificados por esta situación ya que engrosar la visibilidad de ellos y contar con poder ser finalista de un Six Invitational es un punto bastante importante para el juego y la comunidad. Giants, Cloud9, G2, Liquid, Virtus.pro y un amplio número de caras conocidas quedan a la espera de qué acabará pasando ante un panorama así. El trabajo de todo un año pende de un hilo a expensas de las maniobras que tengan que hacer desde las oficinas de la organización con el fin de dar una salida a todo esto.

El 9 de febrero debería arrancar una de las citas más importantes del año en el shooter de Ubisoft y lo único que podemos vaticinar es que (de ser que la vacuna empiece a cobrar más importancia que el virus) en un futuro no muy lejano se puede intentar llevar a cabo, pero tampoco hay que fraguarse esperanzas malinterpretadas sin una oficialización por parte de Ubisoft y Live Nation.

Por segundo año consecutivo, la Six Invitational queda huérfana esperando que sólo sea por un breve lapso de tiempo o al menos que sea tan breve como plantar una bomba ante una defensa de papel.