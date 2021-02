Naruto vestirá a Team Liquid con la nueva línea indumentaria del popular anime

Team Liquid siempre ha sido uno de esos clubes de deportes electrónicos que más vinculación ha tenido con series y películas. Tras la colaboración con Marvel, Naruto será la nueva asociación con la que contará el club para sacar una nueva línea de ropa que se lanzará el 12 de febrero.

Mike Milanov, director de desarrollo comercial de Team Liquid, celebra el acuerdo y considera que es un gran paso para la entidad: “El objetivo de Team Liquid es seguir sobresaliendo en el mundo de la indumentaria y los programas innovadores de marca compartida. Sabemos que los videojuegos se cruzan constantemente con otras industrias y culturas, especialmente el anime.

Al igual que nuestros fans, amamos el anime y Naruto es una de las franquicias de anime más exitosas de todos los tiempos. No podríamos estar más emocionados de anunciar esta asociación estratégica a nuestros fans”.

Este lanzamiento es exclusivo de Estados Unidos donde se espera que su precio oscile entre los 35 y 100 dólares.

Para celebrar el lanzamiento, Team Liquid ha colaborado con el actor y director Dominique ‘King Vader’ Barrett, conocido por sus videos de ‘Hood Naruto’ en YouTube, para crear un corto de anime de acción en vivo junto con el modelado de la ropa.

Según el comunicado de prensa del equipo, “se lanzará más de una docena de prendas de vestir entre las que incluyen una chaqueta de mezclilla, una parka inspirada en los Jonin, unos pantalones deportivos tipo cargo, sudaderas con capucha y una variedad de camisetas de manga corta”.

Asimismo, estas colaboraciones no son la primera vez que ocurren en la moda ni en los esports. Tanto VANS como Adidas o Nike han tomado esta dinámica de juntar varios universos en algo tan identitario como es la moda. Las colecciones de Pokémon y Adidas o de Levis con la misma ponen de manifiesto estas fusiones. Por otro lado, no hay que olvidar que las propias series o sagas de cine y televisión agrupan a un gran conjunto de personas que comparten una misma comunidad. Este paso es, sin lugar a dudas, una de las estrategias más claves del equipo norteamericano. Al no ser la primera vez que lo hace es conocedor del gran impulso que le ha supuesto hacer esos mismos pasos con Marvel por lo que hacerlo con Naruto no deja de ser una ramificación de la misma y con el mismo propósito.