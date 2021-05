SAKEN lidera a Karmine Corp en la corona por la European Masters

Una edición más la European Masters llega a su fin con un partido entre Karmine Corp y BT Excel sin desperdicio alguno. Con ingleses y franceses enfrentados históricamente, la contienda en la Grieta del Invocador tuvo el ingrediente perfecto para ver una final de este torneo continental.

El cartel de favorito, sin lugar a dudas, lo ha tenido desde la fase de grupos Karmine Corp, cuyo midlaner se ha encargado de mimar y cuidar hasta los brackets finales con la idea de no decepcionar a nadie. SAKEN ha sido un completo héroe para los suyos ya que ha hecho y deshecho las estrategias de su equipo y del rival a placer.

Pese a que el comienzo de la final no haya tenido los toques bleus que ellos esperaban, la remontada del Bo5 vino con 3 partidos consecutivos en los que el quinteto se unió como bloque y cada teamfight se jugaba como si fuese la última.

El primer choque se pudo ver como Hatrixx y Deadly fueron los que más atascaron, precisamente, esa calle central. Sin dejar los huecos que necesitaba SAKEN, el dominio del río y la superioridad a la hora de avanzar por el mapa decaían para los anglosajones. No obstante, los franceses son un hueso duro de roer y hasta pasados los 40 minutos no caían perdiendo el primer punto en el marcador global. La Jinx de Deadly martirizaba la botlane gala en donde Targamas no terminaba de encontrar su juego defensivo.

Sin embargo, el dicho dice que no es como se empieza sino como acaba y así lo ejemplificaron KC. Viendo que el 1 contra 1 se hacía cuesta arriba y que cada enfrentamiento era mucho más sólido hacerlo en bloque, el quinteto fue una piedra dura que atacaba constantemente en conjunto cada choque.

Además, el punto que favoreció el empate del encuentro fue, sin lugar a dudas, la dupla de Cinkrof y Targamas en la que el primero custodiaba una jungla impenetrable, mientras que el segundo se hacía robusto a la hora de recibir los golpes rivales con su Thresh. Con ese muro puesto en el río, las almas de dragón y Nashor se hacían fácil ya que tanto SAKEN como xMatty se encargaron de eliminar a los rivales por la zona, feedearse y lograr los objetivos.

El tercer partido se hizo más corto y es que la euforia de haberse metido en el partido y dejar un leve tilteo en el rival ayudaron mucho al que sería el partido que les aventajaría en el marcador. Con la ayuda del Nashor y las almas de dragón infernal (2) y de viento (1) tuvieron lo necesario para pushear el Nexo y poner el 2-1. Con el plan de eliminar las defensas de Excel y dejar solo a Deadly, las tareas de derribar las estructuras y stompear las calles según perdían efectivos los ingleses facilitó el trabajo. Una vez más, Targamas y Cinkrof fueron los encargados de llevarse los méritos del encuentro en un partido donde estuvo más presente el saber contener los golpes y asegurar la integridad del quinteto que forzar la pelea.

Con los ingleses en una situación complicada y los ánimos por las nubes en Karmine, el midlaner francés hizo una exhibición magistral de cómo jugar la calle central y colaborar con la botlane. Renekton apenas caía ante los ataques rivales ayudando como uno de los mejores asistentes de la partida a Ezreal. Además, su gran faceta ofensiva lo convirtió en el más letal de la partida con 7 kills consiguiendo así el MVP de la afición en la final.

Con esta victoria, Francia vuelve a dominar la European Masters cuyo último Split lo había conquistado AGO Rogue. El equipo polaco cede el cetro real a Karmine Corp que sucede de esta forma a LDLC como equipo francés dominante en el viejo continente.