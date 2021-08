Vodafone Giants representará a España en la ‘Street Fighter League’

Vodafone Giants se ha establecido como uno de los clubs de esports más destacados de España. El club malagueño ha crecido de forma exponencial en los últimos años y ha logrado expandirse para darse a conocer a nivel internacional gracias a los múltiples equipos con los que cuenta que compiten en los eventos más destacados dentro del mundo de los deportes electrónicos.

Giants ha sido un equipo que siempre ha buscado nuevas formas de expandirse y, desde hace varios años, ha impulsado los juegos de lucha con un equipo que ha ido creciendo poco a poco.

Esta modalidad ha ido cogiendo fuerza dentro de los deportes electrónicos y esta misma semana hemos conocido que los gigantes se han convertido en los representantes españoles en la Street Fighter League (SFL).

Se trata de una de las competiciones más prestigiosas de Street Fighter V: Champion Edition, organizada por Capcom, en la que un total de seis equipos compuestos por tres jugadores competirán por un puesto que les permita llegar a las finales y proclamarse campeones.

La SFL vuelve a apostar por el formato presencial y la competición se celebrará en Los Ángeles, en lo referente a la competición se ha anunciado que este tendrá lugar desde el próximo mes de octubre hasta febrero de 2022.

Entre los seis participantes, se encuentra Vodafone Giants como representante español en este gran evento. UYU (Estados Unidos), Panda Global (Estados Unidos), Nordavind (Noruega), NASR (Emiratos Árabes Unidos) y Bandits (República Dominicana) completan el cuadro de los equipos que pelearán por la gloria y por unos premios que alcanzan, en su conjunto, los 225.000 dólares.

En lo referente a los jugadores que representarán a Vodafone Giants, el club ha anunciado que próximamente presentará a los tres luchadores que viajarán a Los Ángeles, pero podemos intuir que el equipo estará formado por caras conocidas de la escena de Street Fighter V y con un largo curriculum e historial de éxitos a sus espaldas.

La SFL cuenta con dos fases competitivas: la US League y las Worlds Finals. Conseguir un buen resultado en la US League permite al equipo pasar a las Worlds Finals, en donde esperan los representantes de Japón, reyes del popular videojuego de Capcom.

“Es un placer y una responsabilidad para Vodafone Giants poder competir en la Street Fighter League. Nuestra relación con los videojuegos de lucha no solo es magnífica, sino que contamos con algunos de los mejores en nuestras filas y con el gran altavoz que es BCN Fighters. Queremos conseguir grandes cosas en esta competición y demostrar que nuestra presencia no es casualidad”, destacaba David ‘Lozark’ Alonso, head of gaming de Vodafone Giants.

El crecimiento dentro de los esports de esta modalidad permite a los equipos abrir nuevas fronteras y no ceñirse únicamente a los títulos que más destacan actualmente. Esto permite crear nuevas oportunidades para los aficionados de esta modalidad que ver cómo, poco a poco se va creando un sistema competitivo mucho más amplio.

Además, todos los aficionados podrán seguir a Vodafone Giants como representante español de una de las competiciones más destacadas, lo que permitirá al equipo seguir creciendo internacionalmente y, si consiguen una plaza para las World Finals, enfrentarse a los japoneses, donde se encuentran los mejores jugadores del momento.