Ibai come en la misma mesa que Messi

El mundo de la creación de contenido parece no tener techo. La última noticia acerca del sector llega a manos de Ibai.

Una vez más, el vasco ha protagonizado el acontecimiento gaming del año. Su aparición en la presentación de Leo Messi por el PSG ha llamado especialmente la atención y es que la sorpresa no es que éste haya acudido a un evento de tal calibre, sino que su evolución en los últimos años haya llegado a estos puntos.

Sin embargo, no es de extrañar que Ibai se haya ganado la confianza de futbolistas y estrellas mundiales. Su carisma personal y la capacidad que tiene para convencer de que es una persona cercana, simpática y agradable son el plus que más lo caracteriza.

Por otro lado, hay que decir que su reunión con el astro argentino ha salpicado al periodismo tradicional con ciertos comentarios que han abierto el debate de si el trabajo actual de Ibai es periodismo o no.

Entre algunas de las voces más sonadas el periodista, Juan Manuel Castaño comentaba que “no entendía” algunas cosas, aunque no hacía ninguna especificación sobre el vasco.

Yo no entiendo nada. Punto. Cada uno que interprete lo que quiera. — Juanma Castaño (@juanmacastano) August 11, 2021

Por su parte, los fans han salido a defensa del ex de G2 quien él mismo ha aclarado que “en ningún momento ha querido suplantar el oficio que hacen los periodistas”.

De igual forma, voces nobles de YouTube y Twitch como AuronPlay se han posicionado en favor de su labor hablando acerca que lo más probable es que muchos de los artistas, futbolistas y demás estrellas estén más cómodo con gente como él que periodistas que puedan hacer sentir incomodo a muchos de los entrevistados.

"Ay es que Ibai me quita el trabajo" quizás ese chaval del que te ríes y menosprecias hace sentir mucho más a gusto a los jugadores y por eso lo eligen a él. Tienen la tranquilidad de que se lo van a pasar bien y no les va a preguntar cosas incómodas. — Auron (@auronplay) August 11, 2021

Los memes y las mofas no han parado de surgir desde ese momento y entre ellos videos donde se ven entrevistas controvertidas de varios compañeros de profesión.

El debate está servido y no es la primera vez que surge. El trabajo de los creadores de contenido frente a la labor de periodistas queda en un filo de discusión en donde no se podría catalogar de si es una intrusión dentro de la profesión o no.

Por lo pronto, nadie puede discutir que es un hecho histórico el que Ibai haya podido acudir a la presentación de Leo Messi con el PSG. En su stream se pudo ver como intercambiaban una charla distendida, salían bromas de la cena antes del viaje y cómo el argentino tenía un aire distinto a lo que se ha podido hasta la fecha del jugador.