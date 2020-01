Ecología y conciencia corporal: propósitos para 2020

Muchas personas afrontan la despedida de la Navidad como una nueva etapa en la que intentar cumplir objetivos y hacer todo lo que se prometieron en algún momento del año. Una tendencia que ya existe y que está ganando cada vez más fuerza en este nuevo año que comienza es la conciencia corporal y la ecología. INTIMINA, compañía que ofrece la primera y única gama dedicada a cuidar los aspectos de la salud íntima femenina, analiza estas dos tendencias clave que ganan, cada vez, más adeptas.

Mayor conciencia corporal

¿Cómo funciona nuestro ciclo menstrual? ¿El color de mi sangre es normal? ¿Cuánto flujo expulso realmente? Estas son algunas de las preguntas que se plantean a lo largo de la vida muchas mujeres. Conocer cómo funciona nuestro ciclo es fundamental para la salud íntima presente y futura. De este modo, también podremos saber si se está produciendo alguna alteración en su correcto funcionamiento.

Una buena forma de empezar a tomar conciencia de nuestro cuerpo y, en concreto, de la regla es pasarse a utilizar la copa menstrual, un producto revolucionario y respetuoso con el cuerpo y con el que se puede saber cuánta cantidad de fluido menstrual expulsamos durante la regla. Aunque parezca que sangramos mucho, la gran mayoría de mujeres menstrúan, desde el primer día de regla al último, ente 25 y 80 ml, lo que equivaldría a cuatro cucharadas de café.

Cada vez más mujeres se unen a este método de protección revolucionario. De hecho, España es el país europeo en el que más copas menstruales se usan. Este innovador producto no absorbe, sino que recoge el flujo y tampoco provoca sensación de sequedad gracias a su textura ultrasuave. Es el caso de la Lily Cup, Lily Cup Compact y Lily Cup One que respetan el equilibrio íntimo, pues no contienen tóxicos ni ftalatos (grupo de compuestos químicos principalmente empleados como plastificadores). Son completamente higiénicas gracias a la silicona de grado médico biocompatible con las que están fabricadas, un material no poroso que previene el crecimiento bacteriano. Además, están diseñadas para una larga duración, sin sacrificar su valor ni rendimiento.

Sostenibilidad y ecología

En los últimos años, la lucha contra la emergencia climática es una de las principales cuestiones de la sociedad, y reducir la huella de carbono se ha convertido en una de las prioridades de muchas personas. Este último año ha sido devastador para el planeta y sus bosques, con incendios descontrolados por España y toda Amazonía, hábitat de especies en peligro de extinción. El incremento de la ambición para resolver la crisis climática es más necesario que nunca para salvar el bienestar de los ecosistemas y la humanidad en 2050. De hecho, los científicos hablan de una posible extinción masiva si no actuamos de inmediato frente a esta situación durante los próximos 12 años. Organizaciones, gobiernos y sociedad tenemos un gran reto por delante.