Teletrabajo y redes sociales, cómo compaginar

El coronavirus ha recluido en casa a millones de personas en todo el mundo. Muchas de ellas han sido trabajadores que han intentado mantener su rutina laboral teletrabajando. Y parece que este nuevo hábitat laboral ha venido para quedarse, tal y como acaba de afirmar el fundador y CEO de Facebook, Mark Zuckerberg “dentro de 10 años más de la mitad de los trabajadores de nuestra compañía estarán trabajando”. Esto significa, entre otras cosas, que tendremos que aprender a compaginar deber (trabajo) y placer (contactar con amigos y familiares a través de redes sociales). Y para muchas personas, sobre todo para aquellas acostumbradas a trabajar en el entorno social de una oficina, no les será fácil. Ben Fanning es el autor de “The Quit Alternative: The Blueprint for Creating the Job You Love Without Quitting” (Alternativa a la renuncia: el plan para crear el trabajo que amas sin renunciar). En opinión de Fanning “si has estado trabajando con personas por un tiempo y tuviste esa conectividad y reuniones cara a cara y estabas acostumbrado a ese entorno de trabajo, y ahora de repente trabajas a distancia con poca conectividad, eso realmente crea un gran problema”. Es probable que el modo de combatir esa soledad, en el caso de muchos teletrabajadores, sea acceder más a redes sociales. Eso, al menos, es lo que parece apuntar el informe del mes de abril de Digital 2020 We Are Social. Dicho estudio señala que un 47% de los usuarios de internet asegura haber incrementado el uso de redes sociales durante el confinamiento. La mayor parte de este incremento se ha dado a través del teléfono móvil, lo que obliga a la persona a estar pendiente de dos pantallas: la del ordenador en la que trabaja y la del Smartphone ¿Solución para que no se resienta el nivel de productividad y concentración del trabajador? Tener todas las redes sociales en una misma pantalla, la del ordenador.

Opera lo ha entendido

Los adictos a Instagram se van a enamorar del buscador noruego… como ya lo están millones de usuarios de otros populares servicios de mensajería como WhatsApp o Facebook que contaban con un botón de acceso directo desde la barra de herramientas de Opera. Es el único buscador que los incluía por efecto y ahora suma Instagram a las aplicaciones de la barra lateral de su escritorio, tanto en la versión convencional del navegador como en Opera GX, una versión diseñada para gamers, pero que puede ser muy útil para cualquiera que durante estos días esté trabajando con un equipo limitado y quiera reducir el uso de memoria RAM o de ancho de banda que utiliza el navegador. Según Francisco Huertas, analista y experto en redes sociales “la novedad ha llegado en un momento especialmente interesante, cuando la actual pandemia de coronavirus parece haber inaugurado la que ya se ha empezado a llamar Stay at Home Era. Con la integración de Instagram, los usuarios de Opera pueden acceder a esta red social desde su ordenador… con la ventaja que supone hacerlo desde un teclado más grande y cómodo que el que aparece en la pantalla de su Smartphone”.

El buscador noruego también ha actualizado su versión –en este caso para Android- con la inclusión de herramientas que están viniendo especialmente bien al trabajador. A su conocida VPN gratuita -que facilita las condiciones uso fácil, pero sobre todo seguro de la red- ha añadido la función Ahorro de datos, lo que permite limitar el ancho de banda -una función muy útil ahora que se acumulan los dispositivos conectados en los hogares- ; mejoras en el almacenamiento de páginas sin conexión -que permiten guardar artículos para leerlos más tarde en la unidad que ese elija, incluso en una tarjeta extraíble, para enviarlos a otro dispositivo Android-; inclusión de la función autocompletar en la barra de direcciones, y nuevas utilidades para su criptocartera ­-que permiten crear una dirección segura para criptomonedas desde el móvil en tres minutos-. Steven J. Vaughan-Nichols es un periodista y escritor de referencia, a nivel mundial, en temas relacionados con tecnología, informática e inteligencia artificial. En su opinión “la integración de funciones en una sola pantalla, pueden ser una gran ayuda contra la distracción. Sin embargo, habrá que hacer más cosas, si se pretende mantener el mismo nivel de productividad en casa que se tenía en la oficina”.

Más productivo con redes que sin ellas

Para Vaughan-Nichols, “ahora más que nunca hay que priorizar en qué enfocar la atención. Una buena opción sería hacerse un buen plan de trabajo y seguirlo. Lo mejor será sentarse y calcular que tareas laborales, y el tiempo necesario para cumplirlas en un día, una semana, un mes. En este reparto de tiempo habrá que darle su espacio a las redes sociales, como ese compañero entrometido que nunca se calla y que siempre va a estar ahí”. Y seguramente, por salud mental, habrá que tener la necesidad de admitir la presencia diaria de ese compañero. Eso hará, seguramente que, incluso, se sea más productivo Según Claudia Arias, psicóloga organizacional y gerente de la empresa Universo Consultores, es obvio que un debido tiempo de descanso es necesario, no solo para la estabilidad del trabajador, sino para su proyección dentro del mismo trabajo. Arias lo tiene claro “hay que tener en cuenta que, cuanto más estable sea la vida del trabajador, mejor cumplirá y se desenvolverá en cada tarea y más productivo será. Si esto no se hace así, el trabajador puede acabar desarrollando patologías a causa del estrés y la ansiedad, lo que terminará por perjudicar a ambas partes, empresa y empleado”.

Siendo esto así, la empresa tendrá que admitir, como necesarias, las visitas a redes sociales de sus teletrabajadores (y, por extensión, de todos sus empleados). Eso sí, acordando la limitación del tiempo de uso de las redes –por ejemplo, tres veces al día-. Tal y como apunta Borja Adsuara, consultor y profesor de derecho digital de la Universidad Villanueva de Madrid, lo importante a la hora de trabajar es organizarse el tiempo de la jornada de trabajo “es imprescindible. Telebrajando desde casa vas a tener la sensación de tener todo el día por delante. Pero eso no es así. Aunque se trabaje desde casa, hay que tomarse el día como una jornada de trabajo. Yo utilizo mucho, por ejemplo, la agenda Outlook y me pongo todas las horas que voy dedicando al trabajo y luego también me dejo mis espacios para pasear al perro, comer y mis actividades privadas”. Y también, para el uso de redes sociales. Todos van a salir ganando.