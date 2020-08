Cómo recuperar el estado de ánimo en tiempos inciertos

En este año de retos muchas personas han tenido que trabajar desde casa por primera vez, con toda la familia confinada y con los niños recibiendo educación a distancia. La falta de tiempo a solas y la ajetreada dinámica familiar podrían haber afectado la relación con los otros, el estado de ánimo y la salud física y mental en general.

La llegada del verano ha permitido que muchas medidas se hayan aligerado y que exista una mayor libertad de movimiento. Sin embargo, ante la incertidumbre en los meses futuros, la compañía global especializada en nutrición y estilo de vida saludable, Herbalife Nutrition, ha preparado cinco consejos útiles para ayudar a recuperar la energía y mejorar el estado de ánimo:

Moverse más: La exigente rutina casera a veces deja poco tiempo para hacer ejercicio. Sin embargo, está demostrado que el movimiento libera endorfinas, que influyen positivamente en el estado de ánimo y ayudan a incrementar energía. Si bien es cierto que asistir a un gimnasio o a una clase de ejercicios presencial no es tan fácil en este momento, existen muchos cursos virtuales disponibles y completamente gratuitos, desde yoga hasta pilates, pasando por el entrenamiento de fuerza y los aeróbicos. Pero incluso una caminata diaria, un paseo en bicicleta o una carrera antes de que la familia despierte puede mejorar el humor para afrontar el día.

Comer adecuadamente: La comida es el combustible del cuerpo y proporciona la energía necesaria para mantener el organismo. Estar mucho tiempo en casa es una tentación para el consumo de aperitivos no saludables. Es importante seguir una dieta equilibrada que proporcione los nutrientes, las vitaminas y los minerales que necesita el cuerpo para funcionar. Siempre se puede mezclar una dieta equilibrada con batidos nutricionales que aportan proteínas y que son una forma saludable y deliciosa de aumentar la energía. La preparación de recetas creativas y saludables, además, puede convertirse en una actividad familiar divertida.

Dormir de forma planificada: El sueño es clave para reponer los niveles de energía, pero encontrar el sueño puede ser difícil si se está sometido a muchos estímulos. Crear un espacio para dormir es clave para descansar bien y comienza con una habitación oscura y sin distracciones. Es importante tomarse un descanso del mundo digital y dejar los dispositivos electrónicos fuera del dormitorio. Se recomienda igualmente crear un ritual antes de dormir: un baño caliente, un buen libro, una taza de té de hierbas y luego apagar las luces.

Mantener las relaciones personales: No hay nada como hablar con un buen amigo o un pariente para mejorar el estado de ánimo y ayudar a superar tiempos complicados. Las conexiones digitales están a la orden del día con multitud de plataformas de videoconferencia, por lo que ya no hay excusas para no retomar el contacto con los seres queridos.

Programar tiempo a solas: Apartar tiempo para reflexionar en soledad, incluso durante 30 minutos, tendrá un impacto positivo en el estado de ánimo y la recarga de energía. Se pueden hacer muchas cosas estando solo: dar un paseo por el barrio, meditar, leer un libro, escuchar música relajante. Es una ocasión para replantear la vida y fijar nuevas metas.

Las situaciones difíciles exigen una mayor atención a uno mismo. La mejor manera de recuperar energías es priorizando y atendiendo las necesidades de salud mental y física. El cuerpo necesita de una alimentación saludable, ejercicio, tiempo a solas y contacto interpersonal para reabastecerse y revitalizarse.