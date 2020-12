El inalcanzable mito de la perfección

Sé realista: Conoce tus limitaciones y, sobre todo, sé consciente de ellos para convertirlas en tus aliadas. Nadie tiene una capacidad ilimitada e, incluso, las personas de más éxito que se te vengan a la cabeza tienen muchos puntos débiles. Si sabes hasta dónde puedes llegar, no te afectará el comentario ajeno y podrás dejar de culparte por no ser mejor que el resto. Tu confianza no hará más que mejorar.