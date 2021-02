La dieta proteica se encuentra entre las opciones más famosas para perder peso de forma saludable. La proteína es uno de los nutrientes que más saciedad produce y el que demanda mayor gasto de calorías para ser metabolizado. Por eso, todas las dietas proteinadas funcionan (con o sin cetosis). Leon The Baker explica los beneficios de hacerla y las claves que hay que seguir para que realmente sea una opción segura, saludable y efectiva. Además, nos muestra su producto más innovador, “Fit Bread” sin gluten y sin lactosa, perfecto para incorporar en dietas y para deportistas.

Beneficios de la dieta proteica:

1. Disminuye la presión arterial.

Las personas que consumen más proteínas, ya sean animales o vegetales, dentro de su dieta, tienen un menor riesgo a largo plazo de tener presión arterial alta.

2. Ayuda a perder grasa localizada.

La dieta proteica favorece el uso de la energía almacenada en los acúmulos de grasa, con lo que se consigue una pérdida de peso de forma controlada. El consumo de proteínas también contribuye a acelerar el ritmo del metabolismo, favoreciendo la pérdida de esos kilos.

3. Es muy saciante.

La proteína sacia más que las grasas y los carbohidratos, por lo que contribuye también a la disminución de ingesta de calorías.

4. Reduce el colesterol.

Una dieta en la que la mayor parte de las calorías provienen de la ingesta de proteína magra o vegetal reduce los niveles de colesterol LDL y los triglicéridos.

5. Aumenta la masa muscular.

Al aumentar la ingesta de proteína se adelgaza y pierde grasa sin perder músculo, ya que este se compone de agua y proteínas. Además, no tiene efecto rebote, al no perder masa muscular, no se recupera el peso perdido.

6. Es variada.

A diferencia de otros tipos de dietas muy restrictivas, la dieta proteica incluye una gran variedad de alimentos para consumir, como frutas y verduras, lácteos bajos en grasa, carne magra, pescado, huevos y legumbres.

Claves para hacer una dieta proteica de forma saludable y eficaz:

1. Hay que escoger proteínas magras y grasas sanas.

Se puede optar por huevos o claras de huevo, pechuga de pollo o pavo, quesos frescos, pescados grasos que aportan omega 3, aguacates…una opción ideal para adelgazar.

2. Incluir proteína en cada comida.

De esta forma, cada comida será muy saciante. Además, se reduce el índice glucémico.

3. Escoger hidratos de calidad.

En cada ingesta se aconseja incluir frutas y verduras y legumbres, granos enteros o cereales integrales. Hay que huir de los azúcares libres o añadidos y evitar los ultraprocesados.

4. Hacer ejercicio.

Además, las dietas proteicas benefician los resultados físicos de practicar deporte regularmente.